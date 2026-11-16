Lions, il Governatore Adelio Nobili in visita a tre club del territorio

Consigli direttivi, consegna delle chevron di anzianità e scambio dei guidoncini con i club di Parabiago, Busto Arsizio e Lombardia Nord Ovest

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Il Governatore del Distretto Lions 108 Ib1 Adelio Nobili ha fatto tappa a Legnano per la sua visita ufficiale a tre club del territorio, ospitato mercoledì 11 novembre nelle sale del Maniero di Sant’Ambrogio.

La visita del Governatore Lions al Maniero di Sant’Ambrogio

All’incontro hanno partecipato il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, guidato dalla presidente Adriana Nebuloni, il Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa, presieduto da Fabrizio Orlandini, e il Lions Club Lombardia Nord Ovest Futuro, con il presidente Marco Belotti. Erano presenti anche i club satellite: il 4×4, rappresentato da Paolo Carnelli, il Naviglio Grande, guidato da Fabrizio Baggi, gli Artigiani del Borgo, con il loro Lion di collegamento Patrizia Guerini Rocco, e le Vele Antiche, legate al club di Parabiago.

I consigli direttivi e i service per la comunità

La serata è cominciata con la parte istituzionale. In una sala riservata il Governatore ha incontrato separatamente i consigli direttivi dei tre club, insieme alla presidente della Terza Circoscrizione Milena Colzani. È stata l’occasione per ascoltare i soci e conoscere da vicino i service avviati sul territorio. Tra questi anche alcune iniziative nuove, che il Governatore ha apprezzato per la capacità di incidere concretamente sulla comunità.

Le chevron di anzianità ai soci

Dopo gli incontri tutti i partecipanti si sono ritrovati per la conviviale. Il momento più sentito è stato la consegna delle chevron di anzianità lionistica: Nobili ha appuntato personalmente i riconoscimenti per i 5, 10 e 15 anni di appartenenza all’associazione, accolti dagli applausi della sala.

Lo scambio dei guidoncini

In chiusura, come da tradizione, i presidenti dei tre club e il Governatore si sono scambiati i guidoncini. È un gesto simbolico che conferma il legame tra il Distretto e i club locali, in vista dei prossimi impegni di solidarietà dell’annata lionistica.