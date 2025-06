Lions: consegnati tre bancali per la spesa solidale

Con la consegna nel pomeriggio di venerdì 20 giugno 2025 di tre bancali di derrate alimentari alle Caritas delle Parrocchie di San Vittore Olona, San Magno e San Domenico, vengono portati a compimento tutti i “service” deliberati dal Consiglio del Lions Club Legnano Castello le Robinie e relativi all’annata lionistica 2024-2025, sotto la presidenza del Lion Luca Del Col Balletto.

Generi di prima necessità

Le derrate erano composte da latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, riso, pomodori e tonno; alimenti non immediatamente deperibili che i volontari delle Caritas consegneranno a persone e famiglie in difficoltà.

Quella della “spesa solidale” è una delle iniziative promosse dal Legnano Castello Le Robinie con carattere di natura straordinaria” durante il periodo del “Covid”, nella speranza che si esaurisse al termine della pandemia.

Per persone in difficoltà

Purtroppo, così non è stato e le situazioni relative a nuove e vecchie forme di povertà hanno continuato ad aumentare e i Presidenti del Club che si sono succeduti nel corso degli ultimi cinque anni hanno mantenuto ed incrementato il contributo economico destinato a questa iniziativa, oggi ammontante a 2.450 euro.

La “spesa solidale” è stata consegnata ai volontari service spesa solidale 2025 :

“A nome del Lions International Legnano Castello Le Robinie ed in qualità di presidente, mi è estremamente gradito farvi dono di questa Spesa Solidale che vorrete utilizzare a beneficio di famiglie e singole persone che nel momento del bisogno si rivolgono alla vostra generosità e al vostro concreto aiuto”.

Nella speranza di poter sperimentare nella nostra vita il detto evangelico “v’è più gioia nel dare che nel ricevere” vi ringraziamo per tutto quello che fate per coloro che si trovano in difficoltà.