L’invito dell’Amministrazione alla giornata ecologica

Un’idea rivolta anche ai ragazzi delle scuole per iniziare l’anno scolastico, partecipando come classe, compiendo un gesto concreto per il nostro pianeta! Domenica 21 settembre alle 9 allo Stadio Invernizzi di Abbiategrasso si terrà l’iniziativa “Puliamo il mondo 2025”
L’invito dell’Amministrazione è chiaro “Unisciti a noi per ripulire parchi e strade! Partecipare è semplice e importante per tutti!
Programma della giornata
Ore 9 ritrovo e iscrizioni allo Stadio Invernizzi – Viale Sforza 160; alle 9.30 inizio attività. A Mezzogiorno circa fine attività e arrivo alla Cappelletta, via Stignani 61 per una gustosissima spaghettata per tutti! I bambini che parteciperanno potranno fare un giro in mongolfiera il 28 settembre, ad un altro evento che si terrà in città.
Campagna di Legambiente
“Cura il mondo con le tue azioni. Ogni piccolo gesto conta”, questo lo slogan della giornata. Anche quest’anno il Comune parteciperà all’iniziativa «Puliamo il mondo» . L’iniziativa è la storica campagna di volontariato di Legambiente che vuole stimolare il protagonismo della cittadinanza in azioni di pulizia, riqualificazione e rigenerazione delle nostre città (e non solo).
«Oltre a divertirsi, è importante il messaggio che vuole trasmettere l’iniziativa – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Valter Bertani – Comportamenti scorretti sono dannosi per l’intera comunità». In merito alla giornata ecologica Bertani ha aggiunto: «“Puliamo il Mondo” rappresenta un appuntamento consolidato che vuole sensibilizzare la cittadinanza tutta rispetto ai problemi ambientali e di pulizia della città – ha concluso – Per questo auspichiamo una partecipazione massiccia, in particolare delle scuole, delle associazioni e di tutti quei gruppi che hanno a cuore la cura del nostro territorio». Ricordiamo che ai partecipanti sarà fornito un kit per effettuare la pulizia.