L’invito dell’Amministrazione alla giornata ecologica

Un’idea rivolta anche ai ragazzi delle scuole per iniziare l’anno scolastico, partecipando come classe, compiendo un gesto concreto per il nostro pianeta! Domenica 21 settembre alle 9 allo Stadio Invernizzi di Abbiategrasso si terrà l’iniziativa “Puliamo il mondo 2025”

L’invito dell’Amministrazione è chiaro “Unisciti a noi per ripulire parchi e strade! Partecipare è semplice e importante per tutti!

Programma della giornata

Ore 9 ritrovo e iscrizioni allo Stadio Invernizzi – Viale Sforza 160; alle 9.30 inizio attività. A Mezzogiorno circa fine attività e arrivo alla Cappelletta, via Stignani 61 per una gustosissima spaghettata per tutti! I bambini che parteciperanno potranno fare un giro in mongolfiera il 28 settembre, ad un altro evento che si terrà in città.

Campagna di Legambiente

“Cura il mondo con le tue azioni. Ogni piccolo gesto conta”, questo lo slogan della giornata. Anche quest’anno il Comune parteciperà all’iniziativa «Puliamo il mondo» . L’iniziativa è la storica campagna di volontariato di Legambiente che vuole stimolare il protagonismo della cittadinanza in azioni di pulizia, riqualificazione e rigenerazione delle nostre città (e non solo).