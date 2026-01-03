L’inedito viaggio del quarto Re Magio

C’è una storia, meno conosciuta, che racconta di un quarto Re Magio: Artaban. Anche lui vede la stella, anche lui parte da lontano per adorare Gesù Bambino, portando con sé doni preziosi da offrire.

Presepe Vivente

Il suo è un cammino fatto di attese, soste e ripartenze. Non smette mai di cercare quel Bambino annunciato dal cielo, certo che incontrarlo darà senso a ogni passo e a ogni sacrificio. Questa storia prenderà vita nel nostro Presepe Vivente, che si svolgerà negli spazi dell’oratorio Sant’Andrea di Casterno a Robecco sul Naviglio e accompagnerà tutti in cammino fino alla chiesa, dove il percorso si concluderà con il bacio a Gesù Bambino.

Quando

Martedì 6 gennaio 2026 alle 14.15 all’Oratorio e Chiesa Sant’Andrea Apostolo di Casterno e come Artaban, anche noi siamo invitati a metterci in cammino, anche quando la meta sembra lontana.