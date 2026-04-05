L’incredibile storia di Giancarla: “Santa Mazzarello mi ha guarito: sono miracolata”

L’intervento di grazia

La sofferenza e la parola fine, improvvisamente, andarono a braccetto, trasformandosi in un intervento di grazia.

“Dopo un po’ mi sono riaddormentata, ma quando mi sono svegliata stavo bene e ho esclamato “Mamma, ci vedo!”. Dopo poco tempo ho ripreso ad andare a scuola”.

A quel punto la notizia diventò virale e il miracolo ufficiale. “La direttrice parlò di un episodio strano. Subito la suora telefonò al prete dei miracoli. Venne interrogato il vicinato – quando le relazioni tra vicini era elemento che scandiva le nostre vite quotidiane – E di lì a poco sono iniziati i processi e gli accertamenti medici per avere la certezza che non ci fossero spiegazioni scientifiche e che fosse stato davvero un miracolo, il secondo che madre Mazzarello aveva compiuto, quello necessario per essere proclamata santa:

«Ricordo che dagli specialisti mi accompagnava suor Cerini; nel 1948 c’era stato il processo diocesano dove furono ascoltate le testimonianze; c’era anche l’avvocato del diavolo che contraddiceva. Dopodiché la documentazione, decisiva ai fini del riconoscimento, è finita a Roma e nel 1951 Maria Mazzarello è stata resa santa».

Le immagini della santificazione di Madre Mazzarello

Il presente di Giancarla

Ora lei ha una bella famiglia, realizzata, formata dai due figli e dai nipoti, che intanto l’hanno fatta diventare bisnonna. Ci sono gli amici, il gusto di vestirsi bene per ogni occasione, quindi la consapevolezza di essere stata baciata dalla fortuna. Come nella lotteria e come nella vita che fa festa.