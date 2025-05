L'inaugurazione di Polindart, associazione di imprenditori del polo industriale e artigianale di Corbetta e Vittuone

Si terrà domani, sabato 17 maggio, alle 11 l’inaugurazione ufficiale di Polindart, l’Associazione degli imprenditori industriali, artigianali e professionali operanti nel polo industriale di Corbetta e Vittuone. L’evento inaugurale si terrà nella sede di Edilserio, in via Alberto da Giussano 53 a Corbetta, con la partecipazione dei sindaci e delle autorità dei due Comuni.

Il progetto

«Polindart nasce con l’obiettivo di associare tutti gli imprenditori della zona industriale, creando una sinergia di cooperazione tra le aziende locali. Il progetto punta a sviluppare iniziative concrete per migliorare la sicurezza, il decoro e i servizi dell’area produttiva», spiega il Comitato organizzatore, composto da cinque imprenditori della zona: Ivano Malazzi, Luigi Serio, Domenico Moretti, Tiziano Quinteri e Gianluca Guigli.

Gli obiettivi

Tra le prime azioni previste figurano: l’attivazione di un servizio di vigilanza notturna e festiva dedicato alla zona industriale; la decorazione dell’area con addobbi natalizi e altre iniziative durante l’anno; la presenza costante di uno o due lavoratori socialmente utili; la costituzione di un fondo per interventi straordinari a favore degli enti locali, come la manutenzione di strade, marciapiedi, segnaletica e illuminazione. Iniziative che andranno a vantaggio non solo delle imprese costituite in associazione, ma che avranno un’importante ricaduta positiva sui cittadini dei due Comuni coinvolti a livello sociale, ambientale e culturale-aggregativo.

Aspetti ambientali, sociali e culturali

«L’idea è quella di raggruppare tutti gli imprenditori della zona industriale, che sono circa 80, per creare un presidio di sicurezza, occuparsi del decoro della zona industriale con un coordinamento comune anziché pensare ciascuno solo al proprio pezzetto, organizzare delle giornate di pulizia tutti insieme – spiegano i membri del Comitato – Ci teniamo molto anche all’aspetto sociale, come all’inserimento lavorativo di ragazzi disabili, e all’aspetto aggregativo tra noi industriali, che siamo “vicini di casa” ma magari non ci si conosce nemmeno tutti, e anche coinvolgendo la cittadinanza con l’organizzazione di alcuni eventi culturali, come era stato ad esempio il concerto dello Stradivari per la gente in una delle nostre aziende».

L'importanza della partecipazione

Sulla carta Polindart esiste già da quattro anni, era nata nel periodo del covid ma poi è rimasta pressoché «silente» data la situazione contingente particolare. Ora dunque la volontà di rilanciare la nuova realtà associativa con un’inaugurazione ufficiale. Gli organizzatori sottolineano come la partecipazione attiva degli imprenditori sia fondamentale per la riuscita degli obiettivi che ci si è posti: «Senza la presenza e l’iscrizione all’associazione tali progetti saranno irrealizzabili», si legge nell’invito. Fondamentale anche «il supporto che le due Amministrazioni comunali ci stanno dando – afferma il Comitato – Crediamo che un’associazione di questo tipo afferente nello specifico a una zona industriale sia una realtà abbastanza unica».

Il supporto delle istituzioni

L’inaugurazione sarà anche un momento di incontro e confronto tra aziende, istituzioni e associazioni di categoria, con il patrocinio della Città di Corbetta, del Comune di Vittuone e la partnership di Confimi Industria Monza Brianza. Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti. Polindart si candida così a diventare un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo locale.