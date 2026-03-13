Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, contro alcune insegnanti delle scuole di Corbetta: al centro della protesta i “like” messi a una sua foto con naso da pagliaccio realizzata dall’opposizione cittadina.

Like delle insegnanti alla foto del sindaco col naso da clown: “E’ questa la scuola che volete?”

“Una mia foto modificata da un gruppo di opposizione circolava sui social. È la mia foto, modificata con l’aggiunta di un naso da pagliaccio. Per darmi del clown: questo si chiama diffamazione», denuncia il sindaco Marco Ballarini.

Il primo cittadino incalza e lancia accuse verso chi ha messo il «like» a quella foto, riferendosi a una categoria di persone in particolare: «Diverse insegnanti delle scuole di Corbetta hanno deciso di mettere “mi piace”. Un gesto che può sembrare piccolo, ma che in realtà significa sostenere e approvare quel contenuto. Gli insegnanti sono dipendenti pubblici. Hanno un ruolo educativo, un ruolo di esempio. E proprio per questo esiste un codice di comportamento e di decoro che dovrebbero seguire e dovrebbe guidare il loro modo agire, compresi i social», sostiene.

Un gesto denigrante verso una persona

Il primo cittadino prosegue: «Voglio fare una domanda semplice, se fossero andati a scuola dei ragazzi con una foto della maestra o del preside con il naso da clown… magari dicendo: “Non l’ho fatta io, l’ho solo condivisa”, secondo voi cosa sarebbe successo? Ve lo dico io, perché la risposta è semplice. Subito dal preside. E probabilmente sospensione. Perché? Perché a scuola si insegna il rispetto. Si insegna che la libertà di espressione non è libertà di insultare o denigrare le persone».

Secondo Marco Ballarini «è proprio questo il punto. E mi auguro una scuola che non viva nell’insegnare l’odio di chi vede nel sindaco solo un nemico da abbattere. Perché il compito della scuola non è alimentare lo scontro. La scuola deve che restare un luogo di crescita, di formazione, di libertà vera, libera dalla politicizzazione dell’opposizione – afferma – Il compito della scuola è educare cittadini liberi, rispettosi e capaci di affrontare insieme i problemi veri delle persone per migliorare il mondo. Ed è questo il futuro che mi auguro per le tutte le scuole d’Italia».

La vicenda raccontata da Ballarini è stata segnalata da lui stesso al Dirigente scolastico di Corbetta Salvatore Frammartino e all’Ufficio scolastico territoriale della Lombardia per la valutazione di ulteriori provvedimenti.