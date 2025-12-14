Lifecombat: eccellenza dello sport riconosciuta centro Coni

Un traguardo importante per Lifecombat Academy di Abbiategrasso . L’Associazione Sportiva Dilettantistica è stata riconosciuta Centro Coni Lombardia 2025/2026

Un privilegio per pochi

“In provincia di Milano abbiamo ottenuto questo riconoscimento solo in 3 – ci spiega Alessandro Candian presidente dell’Associazione e direttore tecnico – Ho fondato il centro nel 2008, adesso abbiamo 300 allievi, dai 5 anni in su”

Un importante riconoscimento per la città e per lo sviluppo dello sport giovanile sul territorio. Lifecombat Academy, realtà di riferimento per le arti marziali e gli sport da combattimento, è stata ufficialmente selezionata come Centro CONI Lombardia 2025/2026, entrando nella rete regionale della Lombardia dedicata alla formazione, all’avviamento allo sport e alla promozione dell’attività giovanile.

Un lungo lavoro premiato

“Tutto questa premia il mio impegno, la dedizione, il lavoro fatto per arrivare fino qui – aggiunge – Premia la professionalità, una valore aggiunto per la nostra realtà e per la città che può vantare del primo centro Coni di questo genere “Diventare Centro CONI significa poter offrire ai giovani un percorso formativo riconosciuto e strutturato, contribuendo alla crescita sportiva del territorio. ”

Il riconoscimento, conferito dal Coni viene assegnato solo alle realtà che garantiscono standard elevati di qualità, sicurezza, metodologia didattica e progettualità educativa, rappresentando per Abbiategrasso ed il territorio, un risultato di grande rilievo.

“Noi rispettiamo tutti i parametri richiesti e siamo orgogliosi di andare ad ampliare la rete del Coni sul territorio lombardo – sottolinea Candian – I Centri Coni sono un progetto nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano rivolto allo sviluppo dell’attività sportiva giovanile.

Sono selezionate solo le società sportive che rispettano standard tecnici, organizzativi ed educativi molto elevati, tra cui: multidisciplinarità: Le attività devono favorire la crescita completa del giovane atleta: non solo una disciplina, ma un percorso motorio trasversale e strutturato.

Tecnici qualificati con gli allenatori che devono possedere titoli riconosciuti, seguire aggiornamenti e aderire alle linee guida del Coni e della Scuola dello Sport; sicurezza e qualità dell’ambiente e progettualità educativa promuovendo valori come rispetto, inclusione, crescita personale, collaborazione con famiglie e scuole. E noi rispecchiamo e garantiamo tutto questo”.

Una scuola di vita

Candian, 47 anni, tecnico certificato, pratica questo sport da quando aveva 7 anni: “Sono stato vittima di bullismo e per affrontare la situazione ho deciso di intraprendere questo percorso, che può essere una disciplina che aiuta a forgiare i caratteri introversi e chiusi, che subiscono. Io ho acquisito sicurezza in me stesso, quei valori che tento di trasmettere chi viene nel nostro centro cercando di insegnare uno stile di vita”. La struttura, che si estende su oltre 1.000 mq, ospita ring, gabbia da MMA, tatami professionali, area sacchi e zona di preparazione atletica, ed è sede di corsi dedicati a bambini, ragazzi, adulti e agonisti. Con questo riconoscimento si apre un nuovo percorso , con tante responsabilità e sicure soddisfazioni per Candian e tutto lo staff tecnico.