Libera: campagna “Fame di verità e giustizia”

A trent'anni dalla nascita di Libera e della sua rete associativa, dopo mesi di confronto, formazione ed elaborazione, siamo entrati nella fase di lancio della campagna "Fame di verità e giustizia" promossa per rimettere al centro del dibattito pubblico l’urgenza del contrasto ai mafiosi e ai corrotti e per affermare il valore della giustizia e della trasparenza nella vita pubblica.

Dopo il lancio ufficiale in Lombardia, avvenuto sabato 14 giugno nella centralissima Piazza Argentina a MIlano , anche il nostro Presidio territoriale si sta mobilitando, in stretto collegamento con il coordinamento provinciale e regionale di Libera, per organizzare alcuni momenti di informazione e di incontro.

Un flash mob al parco Falcone Borsellino

Il primo appuntamento sarà un flash mob itinerante in centro a Legnano, mercoledì 2 luglio con ritrovo alle ore 20 al Parco Falcone Borsellino (dietro la fontana) con l’obiettivo di attirare l’attenzione, distribuire il “menù” che mafie e corruzione “apparecchiano” per il nostro Paese e invitare le persone al secondo appuntamento, che sarà venerdì 4 luglio, dalle ore 19, presso il Centro Sociale Pertini a Legnano, durante il quale presenteremo i temi della campagna, le nostre proposte e le nostre richieste. Seguirà giropizza e concerto musicale, per festeggiare il trentennale di Libera.

Il "viaggio" di Fame di verità e giustizia proseguirà poi nei prossimi mesi con altre iniziative specifiche sui singoli punti della campagna, in rete con le associazioni e le realtà che condividono la necessità di reagire e alzare la voce contro il silenzio e la rimozione che avvantaggiano mafie e corruzione.