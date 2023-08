Giornata particolare per i volontari della Croce Bianca Milano, sezione di Legnano, che hanno visto venire al mondo la Piccola Lia.

La piccola Lia ha fretta di nascere e viene al mondo sul marciapiede

"Un turno particolare questa mattina per i nostri Volontari, che hanno visto nascere la piccola Lia tanti auguri ai neo-genitori". Questo il messaggio arrivato dalla sezione legnanese della Croce Bianca che ieri sono stati protagonisti con i loro volontari della nascita della bimba. Il parto è iniziato nella abitazione della famiglia: dopo aver chiamato il 118 sono scesi in strada in attesa dell'ambulanza ma la piccola Lia è nata sul marciapiede. Ad aiutare il padre e la madre gli operatori del 118 al telefono che li hanno guidati passo dopo passo. I volontari della Croce Bianca sono arrivati quando la bimba era già in braccio al papà e lo hanno aiutato con il trasporto della mamma e del piccolo in ospedale.

Un turno inaspettato e carico di gioia per i volontari.