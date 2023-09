L’Hospice di Abbiategrasso cerca volontari

Una serata speciale per presentare il corso per formare i volontari dell’Hospice di Abbiategrasso. A.A.A. volontari cercasi! È questo il titolo che la struttura di via Dei Mille ha pensato per la serata di presentazione del corso volontari 2023/24.

Serata al cinema San Pietro

L’evento è in programma giovedì 28 settembre 2023 alle 19.30 al cinema di San Pietro (corso San Pietro, 49). Nel corso della serata sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti e verranno presentate le attività formative in programma a partire dal mese di ottobre.

Reclutare nuovi volontari è lo scopo dell’iniziativa. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i volontari dell’Hospice non svolgono la loro attività esclusivamente in reparto accanto ai pazienti.

«La nostra attività principale è e rimane quella di stare vicini alle persone ricoverate e alle loro famiglie, ma in questi anni siamo cresciuti molto e le nostre necessità sono aumentate. Per continuare nel nostro percorso di sviluppo abbiamo bisogno di volontari che si occupino del giardino, di persone che accolgano i visitatori alla reception, di ragazzi e ragazze che vogliano collaborare negli eventi di raccolta fondi», con queste parole il presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso, Corrado Dell’Acqua, invita gli interessati a partecipare.

Le testimonianze

Per capire di cosa si tratta, sarà importante per tutti gli interessati partecipare all’incontro, dove è previsto l’intervento del vicesindaco Beatrice Poggi, e molte testimonianze: «I volontari in reparto, una presenza fondamentale» sarà il tema affrontato da Norma Pellegatta, coordinatrice Infermieristica; «Non solo reparto: le altre attività di volontariato dell’Hospice», sarà affrontato da Luca Crepaldi, responsabile della comunicazione; di «Presentazione corsi volontari e calendario formazione annuale» parleranno la psicoterapeute Giorgia Vacchini e Chiara Rimoldi.

Nel corso della serata ci sarà anche l’intervento di Luca Moroni, direttore dell’Hospice di Abbiategrasso, che parlerà dell’evoluzione della sanità e del ruolo del volontariato con le utile novità.

Il corso per diventare volontari, che prenderà il via a ottobre, sarà strutturato in tre serate della durata di circa 1 ora e mezza che si svolgeranno all’Hospice (via Dei Mille, 8/10). Il corso e l’evento di presentazione del 28 settembre sono aperti a tutti gli interessati fino ad esaurimento posti. Per favorire l’organizzazione è richiesta l’iscrizione inviando una emali a volontari@hospicediabbiategrasso.it in alternativa telefonando allo 02/94963802 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17).