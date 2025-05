L'evento in memoria di Antonella Iasilli

"Colori e note di meraviglia per la vita". Questo il titolo dell'evento andato in scena questa mattina, sabato 24 maggio, a Rescaldina.

Il ricordo

Un evento che ha voluto ricordare e continuare l'impegno a favore della legalità e dei giovani di Antonella Iasilli, vice questore della Polizia di Stato, residente in paese e scomparsa due anni fa per una malattia. Iniziativa, quella di oggi, organizzata da Aias legnano e Il Sorriso dell'angelo. Ritrovo e interventi delle autorità nel parco di via Nenni, intotolato l'anno scorso proprio a Iasilli.

L'impegno

"Ero legatissima ad Antonella - ha ricordato Rosa Munizza, vice presidente Aias Legnano e presidente de Il Sorriso dell'angelo (associazione dedicata al figlio Stefano) - A lei avevo promesso di proseguire il suo impegno coi giovani e a favore della legalità. Vogliamo far diventare questo parco un centro vivo, di aggregazione e contro il degrado. Antonella e Stefano dal cielo ci stanno aiutando".

Il parco

A proposito del parco il sindaco Gilles Ielo ha confermato la volontà di renderlo sempre più fruibile e in estate dovrebbero arrivare risorse per far ripartire il chiosco dell'area verde. Presente anche la poetessa Rosy Gallace. Poi tutti nella sede de Il sorriso dell'angelo in via Tintoretto per l'esposizione dei quadri delle due associazioni.