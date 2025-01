Leucemia, tempo di bilanci per il negozio temporaneo

Tempo di bilanci per il negozio temporaneo in favore del comitato contro la leucemia. Non solo Castano Primo con la "sua" pedalata del 28 dicembre. Anche Robecchetto con Induno è scesa in campo nel nome della solidarietà. Lo dimostrano i risultati ottenuti dal temporary shop che ha chiuso i battenti alla Vigilia di Natale e che è stato gestito da Oscar e Gloria.

L'origine della avventura del temporary shop

Questi ultimi, insieme a Sabrina, Cristina, Stefania e Miriam, da tre anni mettono a disposizione il loro tempo libero per guarire un bambino in più. Come accaduto per Federico, robecchettese, figlio delle anime del negozio e che da bambino ha messo ko la malattia.

Raccolti oltre 20mila euro

Ma i buoni intenti, di fronte alla chiamata della beneficenza, non bastano. Serve invece portare a casa il risultato, che nel caso dell'attività provvisoria di via Umberto I, dove robecchettesi ma non solo hanno fatto tappa per acquistare qualche regalino di Natale, ha combaciato con la raccolta di oltre 20mila euro. Cifra, questa, che sarà destinata nelle casse del Comitato Maria Letizia Verga di Monza, dove sono confluite pure le donazioni derivate dalla manifestazione sulle due ruote andata in scena sul finire dello scorso anno.