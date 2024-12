Leucemia, il negozio solidale ha aperto i battenti

Negozio aperto e cuore...pure. Va proprio in questa direzione l’ennesima dimostrazione tangibile di solidarietà che arriva dai genitori di Federico, bambino che è riuscito a sconfiggere la leucemia, Oscar e Gloria che hanno inaugurato proprio nei giorni scorsi il negozio temporaneo che vende prodotti con finalità benefiche a Robecchetto con Induno.

«Anche quest’anno abbiamo intrapreso una nuova sfida - hanno spiegato gli artefici dell’opera di beneficenza - Grazie al signor Carlo Perego, che ci ha dato gratuitamente un suo locale, siamo riusciti ad allestire il terzo Temporary shop per il comitato Maria Letizia Verga. E’ questo il nostro modo per modo ringraziare infermiere, medici e il donatore polacco che nel 2017 hanno curato e guarito Federico dalla leucemia. Il nostro ringraziamento va, inoltre a Sabrina, Cristina, Stefania e Miriam, che da tre anni mettono a disposizione il loro tempo per guarire un bambino in più. Da qui l’invito a visitare il negozio: «Vi aspettiamo numerosi, dal 24 novembre al 24 dicembre in Via Umberto I».