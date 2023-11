L’evento contro la violenza di genere di venerdì 24 novembre presso la biblioteca civica di Parabiago si inserisce in un progetto più ampio che trae radice da un corso di lettura interpretata, partito tre anni fa e

rivolto ai ragazzi della scuola secondaria Rancilio, come rientro pomeridiano facoltativo.

Letture ed eventi contro la violenza di genere

Era stato da loro stessi richiesto dopo aver sentito la loro professoressa Laura Viganò, che leggeva. Dagli stessi ragazzi è emersa la proposta di organizzare attività ed eventi di lettura oltre la scuola, per la

cittadinanza. Da qui è partita una collaborazione sia con l’amministrazione comunale che con il “Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini”.

Quest’ultimo, ben volentieri ha sostenuto e finanziato il progetto a valenza sociale e culturale, per tutta la durata dell’anno scolastico 2023/24. Lo stesso corso, con letture dedicate a età diversa è stato proposto alle classi di terza del liceo” Cavalleri”.

Il gruppo di “Giovani Lettori” ha grandi sogni:

1. Creare un gruppo di lettori adulti

2. Creare eventi di promozione della lettura come maratone in

particolari e significativi momenti dell’anno

3. Continuare ad animare le ricorrenze

4. Creare momenti d’incontro con i bambini (materna e primaria)

5. Inserire le letture in veri e propri progetti teatrali

6. Raccogliere ricordi di storia locale per poi condividerli con la

comunità

La lettura è passione, bellezza e cultura; il “Lions Club Giuseppe Maggiolini” ne ha colto la peculiarità, l’importanza e la ricaduta sul territorio e per questo sostegno il gruppo “Giovani Lettori” è davvero grato.