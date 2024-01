Letture e tavole a fumetti per la Giornata della Memoria che verrà celebrata il prossimo 25 gennaio nella biblioteca civica di Parabiago.

Il significato della ricorrenza

Una giornata istituita in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000 e divenuta ricorrenza internazionale il 1 novembre 2005 dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la quarantaduesima riunione plenaria. Viene celebrata per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l'orrore. E' la Giornata della Memoria, la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani deportati nei campi di concentramento, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Il programma

E lo farà il 25 gennaio 2024 alle 21 nella Biblioteca civica di via Brisa con «La memoria per restare umani». Una serata di letture e tavole a fumetti come testimonianza della tragedia dell'olocausto. Una serata di riflessione a cura del Gruppo Giovani Lettori guidato dalla prof.ssa Laura Viganò. Al termine è previsto l'incontro con l'autore Francesco Ivo Lombardo.