Sarà aperta fino al 27 aprile all'Agorà di Arese la mostra realizzata da Anpi dedicata alla Resistenza e al 25 aprile.

Letture e cinema per commemorare il 25 aprile

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile - Festa della Liberazione, l'Agorà di Arese resterà chiusa, ma le persone possono passare ancora oggi per scegliere libri, film a tema o anche solo per dare un occhio alla mostra a cura di ANPI Storia e cronaca della resistenza europea che rimarrà in biblioteca fino a domenica.