Tre ragazzi e una donna con 10 chili di droga, inseguiti e arrestati: avevano anche quasi 40mila euro

Quattro ragazzi notati a Inveruno e inseguiti dai Carabinieri fino a Sedriano: avevano droga e soldi.

Quattro ragazzi con droga e soldi

I Carabinieri si sono accorti di loro a Inveruno, mentre stavano cedendo della droga in cambio di soldi. Poi l'inseguimento, fino a Inveruno. Infine l'arresto. Nei guai sono finiti quattro ragazzi della zona: si tratta di un 22enne di Sedriano - che si è anche ribellato ai militari, aggredendoli -, un 23enne di Cuggiono, un 23enne di Mesero e una 36enne di Ospitaletto, in provincia di Brescia. I due 23enni erano coloro che stavano acquistando la droga, dai due altri ragazzi. Tutto è successo nel centro di Inveruno. Era il pomeriggio di venerdì 18 aprile 2025 quando i Carabinieri nel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano - impegnati in un servizio di controllo del territorio - avevano notato quei quattro individui. E i loro movimenti non erano certo sfuggiti. I militari li hanno infatti colti in flagranza mentre due stavano cedendo della droga e gli altri la stavano pagando. Droga che, come vedremo, era in gran quantità. I giovani si sono poi dati alla fuga, con i Carabinieri che non li hanno mai persi di vista. E a Sedriano sono scattati gli arresti.

La droga recuperata

Quando gli uomini dell'Arma li hanno bloccati tutti e quattro, hanno recuperato la sostanza stupefacente che era in loro possesso: si trattava di 8 chilogrammi di hashish e 1 chilo di marijuana. Con loro avevano 30mila euro in contanti, durante le perquisizioni a casa ne sono spuntati fuori altri 8mila per un totale complessivo di circa 40mila. I tre ragazzi sono scappati a bordo di un'auto, la donna è invece rimasta sul posto cercando di "mimitizzarsi" con alcuni passanti ma è stata bloccata. Bloccati anche i tre fuggitivi, che hanno finito la loro corsa a Sedriano. E sono stati arrestati - così come la donna - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Qui, il giovane sedrianese, ha cercato di opporre resistenza all'arresto, aggredendo anche i militari: per lui arresto anche per resistenza a pubblico ufficiale. La droga recuperata era divisa in panetti di poco meno di un chilogrammo, i due 23enne sono stati visti arrivare con tre buste piene di soldi per pagare lo stupefacente.