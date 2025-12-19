Lettura animata, premiazioni del contest e pive della banda: tutto pronto per gli ultimi eventi natalizi

La città di Corbetta si prepara a vivere gli ultimi eventi prenatalizi.

Lettura animata di Natale

Domani, sabato 20 dicembre, alle 10.30 nella Biblioteca comunale di piazza 25 Aprile è in programma una lettura animata per bambini dai tre agli otto anni dal titolo «I segreti di Babbo Natale». L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’Amministrazione comunale.

Il contest fotografico

Sono aperte fino al 21 dicembre, sulla pagina Facebook del Comune di Corbetta, le votazioni delle foto degli addobbi più belli nell’ambito del contest fotografico «Illuminiamo Corbetta». Numerosi cittadini hanno partecipato inviando una foto delle decorazioni di Natale, esterne o interne, presenti nella propria casa. Tra tutte le foto ricevute e pubblicate su Facebook saranno premiate le tre foto con il maggior numero di likes e sarà assegnato un premio speciale. Le premiazioni si svolgeranno lunedì 22 dicembre.

La musica della banda

Il 24 dicembre invece, dalle 14 alle 17, il Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti aspetta la cittadinanza per le vie di Corbetta per festeggiare la vigilia di Natale con le «Pive natalizie». Scansionando il qr code che si trova sulla pagina Facebook della banda si potrà compilare il form per prenotare il passaggio dei musicisti davanti alla propria casa.

Il veglione di Capodanno

Intanto l’associazione Pro Loco Aps sta già organizzando per il 31 dicembre il Veglione di Capodanno, che si terrà alle 20 (con ingresso dalle 19.30), nel salone Beato Paolo VI in via Verdi 53 e che prevederà il cenone e intermezzi musicali e possibilità di ballare. Per informazioni e prenotazioni contattare Cristina al numero 339.2229604 o Franca al numero 348.2658849.