Lettere di pace al Quirinale: il grazie di Mattarella agli studenti dell’Ic Fontana

«Una mattina densa di emozioni che ho voluto subito condividere con tutti i 400 alunni e i docenti della scuola primaria “Santa Caterina”. Una telefonata importante dalla segreteria del Quirinale che mi ha fatto commuovere: esprimeva l’apprezzamento e il ringraziamento da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i messaggi di pace ricevuti la scorsa primavera».

Queste le parole che il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana di Magenta, Davide Basano, ha pronunciato all’incontro con la scuola subito dopo aver ricevuto da Roma la telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella.

All’Ic Fontana il grazie del presidente della Repubblica

«In un momento in cui nel mondo c’è proprio bisogno di pace, è ancora più significativa l’azione dei bambini e degli insegnanti impegnati in questo progetto, che sottolinea la necessità di promuovere un valore da vivere tutti i giorni», è stato il ringraziamento del Quirinale.

Così spiega la coordinatrice del progetto Laura Ceriotti:

«L’anno scorso, in occasione della Settimana della Pace, un’iniziativa organizzata dalle oltre 30 scuole del territorio che fanno parte del progetto “La mia scuola per la Pace” gli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana hanno inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella numerose cartoline ricche di messaggi di pace. Parole e disegni significativi».

Un lavoro coordinato all’interno dell’istituto insieme ai colleghi Luisa Labria, Arianna Marzani, Clara Oldani, Marta Spano, Elisabetta Cinzia Valassina, Flavio Versetti.

Un lavoro che aveva coinvolto tutte le classi sul valore della pace e della legalità, conoscendo e scoprendo figure rappresentative dell’impegno civile, come i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Decine di cartoline con poesie, frasi , ritratti, riflessioni, disegni erano state inviate a Roma in una busta.

La pace e la convivenza civile e rispettosa delle differenze del singolo rappresentano uno dei principali obiettivi condivisi dai docenti di tutto l’Istituto comprensivo, oltre ad essere un arricchimento del bagaglio fatto di responsabilità e impegno, personale e professionale.