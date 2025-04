Lettera dal Papa ai Devoti della Madonna dei miracoli

Una lettera dal Vaticano firmata da Papa Francesco è giunta a Corbetta. I Devoti della Beata Vergine dei Miracoli, per mezzo del loro presidente Vincenzo Alemani, hanno inviato una lettera al Santo Padre, chiedendo una benedizione particolare in questo anno giubilare della misericordia, anno di grazia e di perdono.

«Con moltissimo piacere, dopo una decina di giorni circa, abbiamo ricevuto una lettera da parte del Vaticano: era lo scritto di risposta di Papa Francesco, firmato di suo pugno – racconta il presidente del gruppo Alemani - Immaginatevi lo stupore ma soprattutto la felicità e la gioia di aver ricevuto una missiva personale da parte di sua Santità, con la sua firma personale, cosa piuttosto rara e inaspettata. In questa lettera, il Santo Padre augurava, a noi Devoti e ai pellegrini del Santuario, un lieto anno giubilare, benedicendoci, invocando l'intercessione materna della nostra cara Madonna dei Miracoli. Come è sua abitudine fare, ha poi concluso richiedendo preghiere per lui, assicurandoci la sua preghiera personale per noi».

Queste di preciso le parole scritte nella missiva arrivata dal Vaticano, indirizzata all’Associazione gruppo Devoti della Madonna dei miracoli di Corbetta:

«Carissimi, desidero ringraziarvi per la vostra bella lettera e per la vicinanza spirituale che mi avete manifestato. Vi auguro un lieto Anno giubilare. Invocando la materna intercessione della Madonna dei miracoli, di cuore benedico voi, le vostre famiglie, Don Krysztof e tutti i pellegrini del Santuario. Per favore, pregate per me; io pregherò per voi. Fraternamente, Francesco».