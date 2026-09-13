La testimonianza

L’esperienza in India di Maria Teresa Calleri, segretaria dell’associazione Corbetta Missionaria Ets

«Ogni giorno era una sofferenza, mi domandavo perché noi abbiamo tanto e lì tanta gente vive nel nulla»

L’esperienza in India di Maria Teresa Calleri, segretaria dell’associazione Corbetta Missionaria Ets

Corbetta ·

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Nuovo viaggio in terra di missione, stavolta in Asia, per Maria Teresa Calleri, segretaria dell’associazione Corbetta Missionaria Ets. «Dopo tante esperienze in Africa, in particolare in Kenya e in Tanzania, quest’estate sono stata in India, a Nuova Dehli e Calcutta – racconta – Il viaggio non è stato organizzato da me o come Corbetta Missionaria, ma da un altro gruppo e io ho partecipato perché me l’hanno proposto. È stato un viaggio molto tosto e molto sentito anche come pellegrinaggio, visto e considerato che abbiamo alloggiato e visitato conventi e case di accoglienza dei Frati Cappuccini e le loro strutture, e poi abbiamo fatto visita alla casa madre di Santa Madre Teresa di Calcutta e ad alcune loro strutture con tutti ospiti poveri e senza dimora».

L’estrema povertà

Proprio l’aspetto della grande povertà, vista e toccata con mano durante il viaggio, ha colpito molto Maria Teresa Calleri. «Mi ha lasciato un cuore infranto, è stata per me una grande amarezza, ogni giorno era una sofferenza tornando in convento e la domanda era sempre la stessa. Cosa possiamo fare noi? – ricorda – Ogni sera mi domandavo perché noi abbiamo tanto e lì tanta gente vive nel nulla. Mi ha colpito vedere tanta povertà e stringere le mani a tante persone, adulti e bambini, senza parole e con tanti handicap fisici, ma vederli felici e con un sorriso per una nostra visita, pur vivendo loro in queste case di accoglienza con il solo sorriso che viene donato loro da tante religiose di Madre Teresa e volontari. Che il Signore benedica tutte le religiose e i religiosi che instancabilmente assistono tanti poveri che vengono presi dalla strada. Abbiamo pregato sulla tomba di Santa Madre Teresa a Calcutta ed è stato un giorno molto emozionante in mezzo a tanta sofferenza. Un grazie ai Frati Cappuccini e alle Suore che ci hanno accolti con braccia aperte».

La richiesta di aiuto

Rientrata in Italia e riprese le attività di volontariato in città, Maria Teresa Calleri si rivolge al buon cuore dei corbettesi e non solo: «Il mio pensiero è sempre lo stesso: vorremmo donare e offrire aiuti, ma purtroppo non abbiamo fondi. A nome della nostra associazione abbiamo partecipato con qualche donazione, ma servirebbe ancora tanta Provvidenza. Chi volesse aiutarci ci può contattare al numero di telefono 335.5845654 e inviare contributi a Corbetta Missionaria Ets all’Iban IT44H 03069 09606 1000000 63200 di banca Intesa San Paolo Spa, inserendo come causale “Erogazione liberale x case accoglienza In India”».

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Maria Teresa Calleri in India
Maria Teresa Calleri in India
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