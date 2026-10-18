Leoncino d’Oro 2027: aperte le candidature

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Il Comune di Abbiategrasso apre le candidature al Leoncino d’Oro, la civica benemerenza istituita nel 2021 , nata allo scopo di valorizzare e premiare le eccellenze del territorio. Il prestigioso riconoscimento, simbolo della gratitudine e dell’orgoglio della comunità abbiatense, sarà conferito dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà nella primavera del 2027, in occasione della ricorrenza dell’istituzione della Città di Abbiategrasso, sancita con Regio Decreto il 31 marzo 1932.

I possibili candidati

Il Leoncino d’Oro è destinato a società, associazioni, fondazioni, enti e singoli cittadini che, con il proprio impegno e la propria attività, abbiano contribuito a dare lustro alla città o si siano distinti per esempi di altruismo, solidarietà, coraggio, dedizione e senso civico. Le candidature potranno riguardare meriti conseguiti nei campi delle scienze, della cultura, delle arti e dei mestieri, del lavoro e dell’impresa, dell’educazione e della formazione, delle attività sociali e assistenziali, dello sport, nonché atti di particolare valore civile. Il riconoscimento potrà essere conferito anche alla memoria.

La cittadinanza, le associazioni e tutte le realtà del territorio sono invitate a presentare le proprie proposte di candidatura entro il 31 ottobre 2026, corredandole di una motivazione dettagliata e della documentazione utile alla valutazione.

Come inviare le candidature

Via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it; mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso, in Piazza Marconi 1, indicando nell’oggetto la dicitura: “Proposta di candidatura per il conferimento delle civiche benemerenze”. Ogni proposta dovrà essere presentata da un singolo proponente e, nel caso di enti o associazioni, sottoscritta dal legale rappresentante.