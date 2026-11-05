Legnano ricorda le vittime della strage di Nassiriya

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Una cerimonia per ricordare le 19 vittime italiane della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003 in Iraq.

La commemorazione della strage di Nassiriya

A promuoverla è l’Associarma Legnano, che giovedì 12 novembre, in occasione del 23esimo anniversario dell’attentato, ha organizzato un momento commemorativo al cippo dedicato ai caduti, nei giardini di via dei Salici. l programma prevede alle 10.40 il ricevimento delle autorità, seguito alle 11 dagli onori militari. Alle 11.10 gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari intoneranno l’Inno nazionale. Alle 11.20 sono previste la commemorazione e i discorsi ufficiali. L’Associarma ha invitato a partecipare alla commemorazione le autorità civili e militari della città, il Comando Nato della caserma Ugo Mara di Solbiate Olona e i presidenti delle associazioni combattentistiche e d’arma, che sono stati invitati a intervenire con i rispettivi labari.

L’attentato alla base Maestrale del 12 novembre 2003

La strage di Nassiriya risale al 12 novembre 2003. Erano le 10.40, ora locale in Iraq, quando un camion cisterna carico di esplosivo, guidato da due terroristi, esplose davanti all’ingresso della base militare italiana Maestrale. Nell’attentato morirono 28 persone e una ventina rimasero ferite. Tra le vittime ci furono 19 italiani: 12 carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due componenti di una troupe.

Nella foto di copertina: la commemorazione svoltasi nel 2023