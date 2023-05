Legnano: la nuova sede della casa del Volontariato

Volontariato in festa, nel pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio 2023, in via dei Salici a Mazzafame, Legnano.

Per raccontare il mondo del volontariato

Nell'ambito della Civil week, la quattro giorni di incontri, feste, musica, attività ricreative e culturali per raccontare il mondo del volontariato e soprattutto promuoverlo, stimolando il senso civico che può aiutarci a crescere come persone e come società, è andata in scena la manifestazione "Insieme, con le nostre storie, per stare dove bisogna stare" a cura della Casa del volontariato e altre 13 associazioni del territorio.

L'evento si è svolto al Centro Pertini-Il salice di via dei Salici 9, dove sono stati allestiti i gazebo delle associazioni e dove gli allievi della Scuola di Babele hanno messo a disposizione del pubblico le proprie abilità (tatuaggi con l'henné e scrittura multilingue); non sono mancati inoltre una mostra di fotografie e disegni realizzati dai componenti delle associazioni, un angolo dedicato ai più piccoli, musica, canti e balli.

La nuova casa del Volontariato

Due gli eventi clou della giornata: l’inaugurazione della nuova sede della Casa del volontariato in via dei Salici 32 (che ha liberato gli spazi al civico 9 per lasciare posto alla biblioteca di quartiere inaugurata lo scorso 1 aprile) e lo scoprimento del murale dedicato a Peppino Impastato realizzato, sulla parete fronte strada del Salice, da Ati Mazzafame in collaborazione con il Laboratorio di quartiere Mazzafame, in occasione del 45esimo anniversario dell'assassino per mano della Mafia del giornalista e attivista siciliano.

Nell'occasione il sindaco Lorenzo Radice ha voluto ricordare che "ogni giorno, con le nostre piccole e grandi scelte, possiamo dare un colpo alle mafie e alla cultura mafiosa".