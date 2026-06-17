Legnano Domani si presenta alla cittadinanza e dà il via alla prima campagna associativa

Un’altra associazione a Legnano? Se lo chiede, per prima, la stessa Legnano Domani: la nuova realtà culturale che si presenterà alla cittadinanza mercoledì 24 giugno, aprendo la prima campagna di tesseramento.

Ecco come risponde l’associazione, in una nota diffusa in vista dell’iniziativa:

«C’era bisogno di un’altra associazione a Legnano? Forse no… La domanda, però, è un’altra: si sente la necessità di uno spazio non ideologico di partecipazione, condivisione ed elaborazione di idee per la città “di domani”? In questo caso la risposta è sì, e proprio da questa semplice constatazione è nata, alcuni mesi fa, l’Associazione culturale Legnano Domani, che si presenta alla cittadinanza mercoledì 24 giugno, alle 21, al Centro civico San Paolo (ingresso da piazzale Vercelli) e apre ufficialmente la prima campagna di tesseramento».

Un think tank civico e apartitico

«L’Associazione Legnano Domani è una realtà “politica”? Anche in questo caso la risposta è affermativa, non in un’ottica partitica ma nel senso più nobile del termine: la cura della polis, o se si preferisce della “civitas”. È un think tank civico e apartitico, con l’obiettivo di contribuire, nel medio-lungo periodo, alla costruzione di una Legano migliore. Per farlo intende promuovere attività e iniziative culturali, anche attraverso il dialogo e l’ascolto delle realtà territoriali. Nell’Associazione ciascuno sarà libero di formulare idee, avanzare proposte, dare il proprio concreto contributo».

Luogo di incontro e formazione permanente

Legnano Domani si propone dunque come «luogo di incontro e di aggregazione, di crescita umana e civile, di solidarietà sociale, di impegno per una città più giusta e consapevole». La serata del 24 sarà l’occasione per approfondire queste tematiche, incontrare i cittadini e coloro che desiderano associarsi e inoltre presentare le prime iniziative formative. «Ma prima di tutto sarà il momento dell’ascolto e della partecipazione. Quella che, purtroppo, manca sempre di più nelle occasioni formali e istituzionali».

Il presidente Simone Finotti (nella foto di copertina) ricorda:

«Abbiamo seguito da vicino la tornata referendaria, organizzando una serata a tema in febbraio. Ma soprattutto le recenti amministrative, ospitando in collaborazione con Confcommercio il primo confronto fra i quattro candidati sindaci e dando loro voce, nella settimana precedente le votazioni, con l’iniziativa “Microfoni aperti”. Dobbiamo constatare, con grande sincerità e altrettanta amarezza, che le elezioni ci hanno restituito il quadro di una città divisa, ma soprattutto poco partecipata. Crediamo che la prima sfida da affrontare sia quella di dare spazio a tutti coloro che, indipendentemente dalle idee e dal credo politico, oggi faticano a trovarlo. La cultura può essere la chiave».