Si parlerà di sicurezza, urbanistica e ambiente, commercio e industria, cultura e sport. Il percorso, di ispirazione liberale e moderata, è aperto a cittadini di ogni età, professionisti e imprenditori.

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Studio, ascolto e competenza. Sono le basi della politica secondo Legnano Domani. L’associazione culturale fondata da Simone Finotti avvia una scuola di formazione politica, con quattro incontri dedicati ad altrettanti «pilastri» della vita cittadina.

La scuola di formazione politica di Legnano Domani

Secondo i promotori, il percorso sarà guidato da ideali liberali e moderati. Partirà da Legnano, ma guarderà anche oltre i confini locali, per collegare il territorio alle grandi dinamiche nazionali ed europee.

Legnano Domani spiega:

«In un’epoca dominata da slogan urlati e superficialità, crediamo che la politica, etimologicamente intesa (scienza e cura della pòlis) debba ritrovare la sua radice più nobile: il governo consapevole della comunità, basato sullo studio, sull’ascolto e sulla competenza».

A chi si rivolge

La scuola è aperta a chiunque voglia affacciarsi alla vita pubblica con gli strumenti giusti: cittadini di ogni età, professionisti e imprenditori.

L’associazione la descrive così:

«Non un’accademia polverosa e incravattata, ma un vero laboratorio di idee per amministrare la complessità del presente».

Sarà anche un luogo in cui parlare delle cose che non vanno o che potrebbero funzionare meglio.

I quattro pilastri del programma

Il programma ruoterà attorno a quattro aree considerate chiave per il futuro del territorio. La prima è la sicurezza: si parlerà di politiche urbane integrate, prevenzione, cooperazione e strumenti tecnologici per garantire la vivibilità e la serenità dei cittadini.

La seconda riguarda urbanistica e ambiente, cioè rigenerazione urbana, recupero delle aree dismesse e quella che l’associazione definisce «una sostenibilità reale, lontana da approcci ideologici».

La terza è dedicata a commercio e tessuto industriale, con strategie per sostenere i negozi di vicinanza e accompagnare le imprese dell’Altomilanese nelle sfide globali.

L’ultima riguarda cultura e sport: la valorizzazione del patrimonio storico locale, l’efficienza degli impianti sportivi e i grandi eventi di respiro sovralocale, considerati motori di crescita e inclusione.

L’invito dei promotori è:

«Ripartiamo dal merito e dalla preparazione!».

Calendario e iscrizioni

Nei prossimi giorni Legnano Domani annuncerà sui propri canali il calendario degli incontri, i moduli didattici, i docenti e le modalità di iscrizione. Gli aggiornamenti usciranno sulle pagine Instagram (@legnanodomani) e Facebook (Legnano Domani – Associazione Culturale) dell’associazione. Per informazioni si può scrivere a segreteria@legnanodomani.it.

Nella foto di copertina: Legnano vista dall’alto