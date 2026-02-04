Tutto pronto a Legnano per accogliere, mercoledì 4 febbraio, il passaggio della fiamma olimpica, il cui arrivo è previsto fra le 13.00 e le 13.15.

Legnano accoglie il passaggio della fiamma olimpica

Il percorso nel territorio legnanese si snoda da via per Busto, via per Castellanza, via Bellingera, via Micca, corso Italia, piazza IV Novembre, largo Tosi, via Matteotti e via Lampugnani, dove la fiamma sarà collocata su un furgone per proseguire in direzione di Saronno. Per accogliere il passaggio della fiamma olimpica gli uffici comunali hanno invitato asili, scuole e associazioni a distribuirsi lungo il percorso cittadino concordando con precisione le posizioni da occupare sui marciapiedi per garantire lo svolgimento nella massima sicurezza. A questo invito hanno risposto quindici tra asili e scuole, che porteranno a fare ala al passaggio della fiamma quasi 2mila fra bambini e ragazzi, oltre alla Fanfara dei bersaglieri “Aurelio Robino”, ad Associarma e alle Associazioni sportive. Di seguito l’elenco delle scuole che saranno presenti lungo le strade: asili San Domenico, Santi Martiri, Santi Magi e Bambino Gesù; Scuole Mazzini, Don Milani, De Amicis, Barbara Melzi, Dante Alighieri e Tosi; Liceo Galilei, Liceo Tirinnanzi, IAL, Istituti Bernocchi e dell’Acqua.

Per consentire il passaggio e la partecipazione del pubblico in sicurezza, la viabilità subirà modifiche lungo il percorso, che sarà chiuso al traffico per il tempo necessario al passaggio. Nelle vie interessate al passaggio sarà vietata la sosta veicolare dalle 10 e sino al termine della manifestazione.

Dalle 11.30 alle 12.30, in via Luini, sotto Palazzo Malinverni, sarà possibile posare per una foto con il roll up olimpico come sfondo; l’invito è di presentarsi con le attrezzature delle discipline olimpiche invernali, come sci, pattini, slittino o bob. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune.