Legami narrativi per i genitori cornaredesi

Dopo il successo di partecipazione raccolto nel primo ciclo di incontri rivolto ai genitori che ha visto la partecipazione di educatori di nidi e scuole per l’infanzia, Cornaredo ospiterà, a partire da sabato 20 gennaio presso ex aula consiliare di via Imbriani a Cornaredo, tre nuovi momenti dedicati alle famiglie in cui insieme, genitori e figli, potranno esplorare il complesso e affascinante mondo delle relazioni.

Legami narrativi

Il progetto, promosso da Chiara Tenconi, psicoterapeuta, vuole stimolare riflessioni e sollecitare spunti di riflessione nelle famiglie, usando come guida le immagini di albi illustrati appositamente scelti offerti da Raffaella Fontana (ArteTerapeuta) che poi daranno vita ad elaborati creativi originali. Anche questo nuovo ciclo di tre incontri, quindi, sarà guidato dalle immagini di albi illustrati scelti per promuovere il confronto e condividere nuovi strumenti per comunicare ascoltando e non solo sentendo le vibrazioni delle emozioni che colorano le relazioni.

Arte terapia

Gli incontri sono gratuiti e aperti alle famiglie con figli dai 2 ai 7 anni e inizieranno sabato 20 gennaio alle 14.30 presso la ex sala consiliare in via Imbriani a Cornaredo,tenuti da Chiara Tenconi, psicoterapeuta, e Raffaella Fontana, arteterapeuta, bussole esperte per condividere un pezzo di viaggio.

Si tratta di momenti preziosi in cui confrontarsi e sviluppare una genitorialità consapevole in una società «fluida», sempre in movimento, soggetta a cambiamenti repentini e “schiava” delle mode o delle direttive social, di tendenza.

“Legami Narrativi”, questo il titolo del ciclo di incontri, nasce quattro anni fa in piena pandemia come semplice risposta ad un vaso di Pandora scoperchiato in modo violento che ha attraversato le vite di tutti noi, soprattutto dei più piccoli. La sensibilità del Comune di Cornaredo, in particolare dell’assessorato alle politiche sociali e all’istruzione, ha promosso sul territorio momenti di confronto e crescita sui temi cari alla genitorialità. Hanno reso possibile la realizzazione del progetto: Abaco, associazione da sempre vicina ai temi della genitorialità; Orsa, cooperativa sociale con l’obiettivo di sviluppare attività di progettazione e gestione di servizi dedicati ai minori e il finanziamento di Fondazione Nord Milano.

"Genitori smarriti"