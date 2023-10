Legami narrativi per evitare i "ciucci" digitali

Un incontro gratuito e aperto a tutti i genitori di bambini fra gli 0 e i 6 anni. E’ la nuova iniziativa, in programma il 25 sera nell’ex sala consiliare di via Imbriani a Cornaredo.

Legami Narrativi

«Legami Narrativi» è un progetto che nasce dalla collaborazione con Abaco associazione del territorio, da sempre vicina ai temi della genitorialità; Orsa, cooperativa sociale con l’obiettivo di sviluppare attività di progettazione e gestione di servizi dedicati ai minori e il comune di Cornaredo in particolare assessorato alle politiche sociali e all’istruzione; finanziato da Fondazione Nord Milano.

Ha come obiettivo la promozione dello sviluppo di relazioni armoniche bambini/adulti attraverso la condivisione di una forma di lettura, quella di albi illustrati e laboratori espressivi tenuti da Raffaella Fontana (arteterapeuta).

Albi illustrativi

Gli albi illustrati generano connessioni, aprono prospettive e sollecitano emozioni che nutrono la sintonizzazione affettiva, un andirivieni di stati emotivi tra il bambino e adulto attraverso sguardi e parole; senso di appartenenza, sentirsi parte di una realtà che mi riconosce e con la quale posso condividere il mio mondo. Sono solo alcuni dei temi che verranno approfonditi durante gli incontri da Chiara Tenconi (psicoterapeuta) da sempre sostegno attento e sensibile alle famiglie.

No a "ciucci digitali"

Proporre albi illustrati è una scelta importante: il cervello e la mente dei più piccoli si sviluppano e creano connessioni a partire delle esperienze relazionali con gli adulti. Anche per questo, un albo può fare tanto, molto più di un video o di uno giochino sul cellulare, esperienze che solitamente il bambino vive in solitudine, “ciucci” digitali comodi ma non sempre efficaci. Ciò che accade mentre si “assapora” un albo illustrato è l’avvio di un processo, un movimento, una danza che modella la storia, la plasma, rendendo questo spazio di relazione un contenitore creativo, dove il bambino e il genitore si sperimentano; un contenitore sicuro dove il genitore può guidare il bambino e regolare i suoi stati emotivi attraverso il contatto empatico; ci si può fermare su un’immagine oppure chiudere il libro con libertà, la libertà della creatività. L’albo diventa quindi un contenitore dinamico, dove il voltar pagina implica movimento e cambiamento di immagini e parole, che a loro volta suscitano nuove emozioni e avventure, diverse ad ogni viaggio.

Mercoledì 25 alle 20 presso la ex sala consiliare in via Imbriani a Cornaredo, potrete incontrare Chiara e Raffaella per la presentazione del progetto, incontro completamente gratuito aperto a genitori, nonni, educatori, curiosi e disponibili a mettersi in gioco.