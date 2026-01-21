il programma

Lectio divina dell’Azione cattolica di Legnano

L’Azione Cattolica del Decanato di Legnano propone, nel percorso a tappe della Lectio Divina, un primo incontro di risonanza, un pomeriggio di meditazione, preghiera e condivisione.

Sulle orme dei viaggi di San Paolo, i presenti si lasceranno guidare da Fratel Fausto Lincio, Padre Carmelitano nel convento di Santa Teresa.

La proposta è rivolta a tutti gli interessati, giovani ed adulti.

Appuntamento Sabato 24 gennaio 2026, ore 15 – 17.30
presso l’Oratorio di Santa Teresa del Bambin Gesù,
Via Canova, 40 – Legnano

