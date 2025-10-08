L’Azione Cattolica del Decanato di Legnano propone un percorso di meditazioni, nella formula della Lectio Divina, sviluppato su 5 tappe e 2 risonanze, da ottobre 2025 ad aprile 2026.

Lectio divina al Decanato di Legnano

Nel Libro degli Atti, ad un certo punto della narrazione, fanno capolino le cosiddette «sezioni noi».

Si tratta di una sorta di intrusione da parte del narratore nel mondo del racconto, quasi fosse partecipe di ciò che scrive, raccontandoci tutto dal vivo. È curioso che si inaugurino in occasione di viaggi di San Paolo, e di svolte importanti di essi: da Troade a Filippi (16,10-17), da Filippi a Mileto (20,5-15), da Mileto a Gerusalemme (21,1-18) e da Cesarea Marittima a Roma (27,1-28,16).

“È il sentiero sul quale vorremmo incamminarci, raccogliendo una sorta di diario di viaggio della missione «fino agli estremi confini della terra», secondo la promessa di Gesù (At 1, 8)”.

La proposta di lectio è rivolta a tutti gli interessati, giovani ed adulti. Guiderà le meditazioni Fr. Fausto Lincio.

Gli appuntamenti in programma

Appuntamento nei seguenti giorni presso il Convento di Santa Teresa del Bambin Gesù,

Piazza Monte Grappa, Legnano

Prima tappa, giovedì 16 ottobre, ore 21:00

Seconda tappa, giovedì 13 novembre, ore 21:00

Terza tappa, giovedì 11 dicembre, ore 21:00

Quarta tappa, giovedì 12 febbraio, ore 21:00

Quinta tappa, giovedì 12 marzo, ore 21:00

Le risonanze, momenti di condivisione più distesi, saranno sabato 24 gennaio e sabato 11 aprile.

Email: acdecanatodilegnano@gmail.com

Facebook: @ACdecanatoLegnano

Canale YT: AC Decanato di Legnano

https://www.youtube.com/channel/UCXhZlBTPZ8pjBR1f2CMUriA