Le uniformi storiche in vetrina per il 4 Novembre

Le divise di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale esposte all'Urp e nei negozi del centro. Domenica 8 in piazza San Magno anche i mezzi delle Forze dell'ordine, visitabili da bambini e famiglie.

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Le uniformi storiche delle Forze dell’ordine in mostra nelle vetrine del centro.

«Uniformi in vetrina»

È una delle iniziative che accompagneranno a Legnano le celebrazioni per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in programma mercoledì 4 e domenica 8 novembre. Con «Uniformi in vetrina» le divise storiche della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale saranno esposte nelle vetrine dell’Urp e di tre esercizi commerciali del centro: Guerciotti, Paternostro e Sironi. Un’occasione per avvicinare i cittadini alla storia dei corpi attraverso le loro uniformi. Le celebrazioni coinvolgeranno le autorità cittadine, le associazioni e le Forze dell’ordine, con momenti commemorativi, deposizioni di corone e appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Le cerimonie del 4 Novembre

Il primo appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 4 novembre, alle 9.30 alla Caserma dei Carabinieri di via Guerciotti, dove si terrà la deposizione di una corona. Seguirà il trasferimento in corteo ai Monumenti dei Granatieri e dei Carristi. La cerimonia proseguirà al piazzale antistante il Cimitero Monumentale con l’alzabandiera e l’ingresso del corteo nell’area cimiteriale. Qui sono previste la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Guerra 1915-18, la lettura della Preghiera del Soldato e la benedizione delle tombe. Saranno quindi deposte altre corone al Monumento ai Caduti della Guerra 1940-45 e al Campo Partigiani, dove è prevista anche la lettura della Preghiera del Partigiano.

Il corteo e la cerimonia in piazza San Magno

Il momento centrale delle celebrazioni sarà domenica 8 novembre. Alle 10 il ritrovo delle autorità e dei labari delle associazioni è previsto nella sede di Associarma, in largo Medaglie d’Oro. Alle 10.15 si terranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona. Alle 10.30 partirà il corteo diretto verso piazza San Magno, accompagnato dal Corpo Bandistico Legnanese. Qui, alle 10.45, si svolgerà la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale, seguite dalla deposizione di una corona al sacello in memoria dei Caduti. Sono quindi previsti il discorso del sindaco Lorenzo Radice, il saluto del presidente di Associarma Giorgio Piccioni, con la lettura delle motivazioni delle Medaglie d’oro al Valore militare legnanesi, e l’intervento del vicepresidente di Anpi Legnano Giuliano Celin.

Mezzi delle Forze dell’ordine e visite ad Associarma

Domenica mattina, in piazza San Magno saranno presenti anche automezzi di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che potranno essere visitati da bambini e famiglie. Le celebrazioni riprenderanno alle 17 con l’ammainabandiera e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri Aurelio Robino. La sede di Associarma resterà aperta dalle 15 alle 18, con possibilità di partecipare a visite guidate tra documenti e reperti conservati nelle sale.