"Le Troiane" a Palazzo Calderara

Nel giardino di Palazzo Calderara arrivano «Le Troiane».

Le Troiane

Una tragedia scritta da Euripide e rappresentata per la prima volta nel 415 a.C. durante la guerra del Peloponneso. Ora va in scena a Vanzago dopo 2438 anni e durante 59 guerre sparse per il mondo (perlapace.it), portata in scena da Le Officine Teatrali.

«Non prometto al pubblico una serata leggera, però prometto un'esperienza densa di emozioni, di commozione e stupore per quanto una storia tanto antica risulti incredibilmente attuale» commenta il regista poglianese Samuel Maverik Zucchiati.

Dal Peloponneso a Vanzago

La riscrittura drammaturgica è della scrittrice vanzaghese Giulia Viola Pacilli, co-fondatrice di questa nuova Scuola di Teatro del nostro territorio.

«Ho voluto sottolineare che la guerra è un'invenzione tutta maschile, mentre la resistenza può essere ancora una volta femminile».

Tre serate

Grazie alla collaborazione tra le Officine Teatrali e WakeUp Vanzago va in scena una produzione di alto livello con gli allievi-attori Mattia Colombo, Amelia Deambrogi, Alessandra Deluca, Isabella La Torre, Massimo Pappalardo, Mariangela Paroni, Giulia Rizzetto e Laura Viganò. Appuntamento dunque a palazzo Calderara, nel giardino interno, con inizio spettacoli alle 21 e 30, dal 18 al 21 giugno.