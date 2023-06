"Resta accesa" al fianco dei pazienti oncologici

Una squadra di giovani volontari al lavoro per informare i propri coetanei e sostenere la lotta contro i tumori rari.

Resta accesa

Da un anno a questa parte, a dare il proprio contributo all’Istituto Nazionale dei Tumori nella ricerca, c’è anche l’associazione «Resta Accesa», composta da ragazze e ragazzi del territorio (Lainate, Rho, Pregnana, Nerviano) e presente durante i quattro giorni di concerti del Big Bang Music Festival di Nerviano con un attivissimo stand informativo.

L’associazione, fondata da sette soci, conta oggi una trentina di volontari, impegnati sia a veicolare informazioni sul tema dei tumori attraverso i social network, sia in prima persona partecipando ad eventi e raccogliendo fondi da destinare all’Istituto dei Tumori di Milano per la ricerca sui sarcomi rari, come accaduto durante il festival musicale a Nerviano.

Istituto dei Tumori

Il gruppo ha presenziato l’intera durata del festival, coinvolgendo con giochi e proposte decine e decine di giovani di passaggio, raccogliendo in questo modo fondi da destinare alla ricerca e distribuendo materiale informativo sul tema.

«L’idea di fondare questa associazione ha avuto origine da un lungo e difficile percorso vissuto da una persona molto cara ai fondatori, Ilaria Vistosi, alla quale purtroppo è stato diagnosticato un sarcoma pleomorfo indifferenziato a inizio 2020 - spiegano i rappresentanti del gruppo con sede a Lainate - Con la sua forza d'animo, insieme ad altre quattro amiche e pazienti, Ilaria aveva fondato “Le Susine Pelate”, un gruppo che unisce persone di diverse età e storie, accomunate dalla voglia di vivere nonostante la loro malattia. Ilaria non è più tra noi, la sua lotta si è conclusa dopo circa due anni di terapie, a gennaio 2022. In suo onore era stata organizzata una raccolta fondi a favore dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove Ilaria è stata in cura, con l'intento di sostenere la ricerca sui sarcomi rari. La proposta di fondare un’associazione è arrivata proprio dai dottori, ed è così nata “Resta Accesa”».

Informazioni e fondi

«Il nome è tratto da una delle frasi di Ilaria - prosegue il gruppo - “Resta Accesa Ilaria, hai ancora tanto da vedere cosa c’è di illuminato nel mondo”. Lo scopo è di affiancare e supportare tutti i pazienti oncologici, i familiari, gli amici e le persone che li assistono. Grazie ad un team di professionisti che collabora attivamente con l’associazione, è stato possibile dare vita a diversi contenuti, informazioni e consigli non solo a livello medico ma anche relativi a temi come sessuologia, psiconcologia, estetica oncologica, nutrizione, massoterapia e posturologia».

I contenuti vengono diffusi attraverso le pagine social, Instagram Facebook (@restaccesa_odv), ma anche durante gli eventi. La missione è quella di fornire un aiuto concreto, creando una comunità che possa affrontare insieme le difficoltà della malattia. L’obiettivo è anche quello di organizzare iniziative che permettano di continuare a raccogliere fondi da devolvere appunto all’Istituto Nazionale dei Tumori. Resta Accesa ha iniziato ad organizzare eventi e partecipare a manifestazioni dal 2023. Tra gli eventi di beneficenza che si sono svolti fino ad oggi contiamo un concerto musicale presso il Teatro di Borgomanero, un torneo di calcetto presso l’oratorio di Nerviano, e la partecipazione al Big Bang Music Fest di Nerviano. Per sostenere l’associazione è possibile devolvere il 5x1000 o fare delle donazioni contattando la mail restaccesa.odv@gmail.com