Le tradizioni srilankesi nella Festa del Vesak

La comunità cingalese ha mostrato agli abbiatensi le loro tradizioni attraverso spettacoli di danza, canti culturali e cibo

Integrazione tra culture, la città celebra per la prima volta una festività promossa dalla comunità abbiatense dello Srilanka (ex Ceylon). Abbiategrasso ha ospitato il Vesak: una festa di pace, cultura e condivisione firmata dalla comunità cingalese.

Elementi d’integrazione tra culture

In pieno centro vicino al Castello Visconteo e al parco che lo circonda sabato 25 luglio 2026 dalle 18 la nutrita comunità asiatica ha mostrato agli abbiatensi con grande successo la prima Festa del Vesak, la celebrazione che ricorda la nascita, l’illuminazione e il passaggio del Buddha Gautama.

L’evento, ha aperto le porte a tutta la cittadinanza per un momento toccante e coinvolgente, capace di offrire un saggio autentico della bontà di un popolo che fa della mitezza e della gratitudine il proprio credo. La serata è stata pensata come un ponte tra culture . Questa celebrazione nasce anche con il desiderio di rafforzare i legami di amicizia, fratellanza e rispetto reciproco tra la comunità srilankese e il popolo italiano, condividendo insieme i valori della pace, dell’unità e della convivenza.

Danze e spettacoli tradizionali

Attraverso spettacoli di danza tradizionale , musica e canti culturali, i presenti hanno potuto conoscere da vicino la ricchezza del patrimonio dello Sri Lanka. Un’occasione unica per vivere i valori universali che il Vesak porta con sé: pace, compassione e amore per tutti gli esseri.

Particolare attenzione è stata riservata all’accoglienza. Durante la serata sono stati offerti gratuitamente autentici piatti della tradizione srilankese, bevande, dolci e gelati a tutti i partecipanti, in maniera molto ordinata. La comunità srilankese di Abbiategrasso, infatti, ha accolto ogni ospite con gioia e cordialità, trasformando la festa in un vero momento di scambio e arricchimento reciproco. Un ringraziamento sentito, da parte della comunità cingalese, è andato all’Amministrazione comunale, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa.

Un occasione d’incontro

Presente alla cerimonia il primo cittadino di Abbiategrasso che ha accolto con favore questa celebrazione :

“Sono io a dover ringraziare voi per la straordinaria occasione di incontro e di arricchimento della città- ha dichiarato il sindaco Cesare Nai-Vi faccio inoltre i complimenti per l’impeccabile organizzazione che ha consentito a tutti, e il successo di pubblico è indiscutibile, di vivere un bel momento”.

Questa prima celebrazione nasce anche con il desiderio di rafforzare i legami di amicizia, fratellanza e rispetto reciproco tra la comunità srilankese e il popolo italiano, condividendo insieme i valori della pace, dell’unità e della convivenza .

Una serata di festa meravigliosa sabato ad Abbiategrasso, la comunità cingalese ha saputo portare usi e costumi della propria terra, una ventata di abitudini, odori, sapori e suoni orientali, li ha presentati con una manifestazione ben organizzata. Un messaggio di pace, fratellanza e amicizia tra i popoli.