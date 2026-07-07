Le sponde del Naviglio trasformate in discoteca a cielo aperto

Un’altra serata indimenticabile alla prima edizione del “Gaggiano Summer Festival”. Sabato sera , 4 luglio 2026, via Gozzadini a Gaggiano e le sponde del Naviglio si sono trasformate ancora una volta nel cuore pulsante dell’estate, accogliendo tantissime persone per una serata di musica, gusto e divertimento.

I dj di Radio 105

Ad aprire la serata è stata l’Area Food, resa possibile grazie alla collaborazione di Old River Pub, Manitù, Bar del Centro e La Nuova Novella, che hanno accompagnato il pubblico con le loro proposte gastronomiche in un’atmosfera di festa e convivialità. A seguire, il grande spettacolo di Radio 105 con Mitch, Ylenia e Fabio Liuzzi, che hanno fatto cantare e ballare il pubblico fino a tarda sera con uno show coinvolgente e un DJ set ricco di energia.

Migliaia di visitatori

“Per una sera Gaggiano è stato un catalizzatore di persone. Sono venute migliaia di persone per assistere a questa seconda serata del Gaggiano Summer Festival dai Comuni limitrofi, ma anche da Milano, segno che questa manifestazione sta avendo il successo che speravamo. Offre un ambiente accogliente, in una location affascinante lungo le sponde del Naviglio, buon cibo e divertimento – ci spiega Gabriel Gualtieri consigliere delegato agli Eventi – Quello di sabato scorso è stato un evento pensato per i giovani, quello della prima serata per le famiglie. L’ultimo appuntamento sarà generale, coinvolgerà tutto il paese, sarà una grande festa a cielo aperto”

L’appuntamento è ora per sabato 18 luglio con il Gran Finale del Gaggiano Summer Festival, per chiudere insieme questa straordinaria prima edizione con una serata ricca di emozioni, spettacoli e il tradizionale spettacolo pirotecnico.