Le scuole medie protagoniste del progetto Aperibanda

Le scuole medie Sant'Ambrogio di Parabiago protagoniste del progetto Aperibanda.

L'esperienza raccontata dai diretti interessati

Le alunne delle classi terze Cloe Botterio e Greta Re Dionigi, dopo aver partecipato all'evento “AperiBanda”, svoltosi nel teatro dell'Oratorio S.Stefano di Parabiago in collaborazione con la Scuola Media Parrocchiale Sant'Ambrogio, hanno ripercorso i momenti salienti della manifestazione a sfondo musicale andata in scena nei giorni scorsi.

Il racconto dell'Aperibanda

Il 10 aprile, alle 18.45, si è svolta nel teatro dell’Oratorio S.Stefano di Parabiago l’AperiBanda: un concerto svolto dagli studenti delle classi terze della Scuola Media Parrocchiale Sant’Ambrogio di Parabiago in collaborazione con il Corpo Musicale Parrocchiale “Santo Stefano” di Parabiago, diretto dal maestro Simone Clementi. I ragazzi hanno suonato diversi brani, studiati durante l'anno scolastico con tanta determinazione (nonostante il grande impegno per le Invalsi e l'esame), alternate a dei brani della banda.

Ecco i brani suonati

1)Te Deum di Charpentier

2)Canto Francese di Mozart

3)L’Inno alla Gioia (il nostro Inno Europeo) di Beethoven

4)Siberian Song di Poni

5)Marcetta di Poni

6)Oh When The Saints Go Marching in del genere spiritual.

Per finire abbiamo suonato e cantato

7)L’Inno a Parabiago di Dario Marangoni, con le parole di Eliso Virano.

Il grazie della preside Campagna

Prima dell'esibizione finale è arrivato il "grazie" della preside Roberta Campagna.

“La nostra scuola investe nell’educazione musicale, perché fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre, è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni, mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione”.

Gli altri ringraziamenti

Quindi il ringraziamento è stato esteso anche alla professoressa di musica Maria Di Bello, per il suo impegno e per averci insegnato e accompagnato durante questi anni. Ci ha aiutato a entrare in contatto con il mondo della musica, cosa di cui le saremo sempre grate.

Ci teniamo, inoltre, a ringraziare il corpo musicale, il Maestro Simone, i genitori e gli spettatori che ci hanno supportato durante il concerto e ci hanno aiutato ad allestire il momento conviviale dopo di esso. Infine, ma certamente non per importanza, ringraziamo il corpo docenti per aver approvato e appoggiato l'iniziativa. Al termine dell’esibizione, infatti, è stato possibile stare tutti insieme assaporando un panino e bevendo una bibita. Noi studenti ci siamo divertiti molto e abbiamo apprezzato il risultato ottenuto.

Le conclusioni