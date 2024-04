La Festa della Liberazione per il 25 aprile presso il Centro Sociale Pertini di Legnano è stata un’altra edizione di successo, in termini di organizzazione e qualità artistica espressa sul palco.

Festa della Liberazione al Centro sociale Pertini con i Punkreas

Circa 1500 persone, tra famiglie e ragazzi hanno passato la giornata nell’area allestita per il grande evento, dove sono state collocate le strutture per il food e il beverage e uno spazio per il test Hiv.

L’evento si è svolto nella sicurezza e nel divertimento, senza nessun disagio per il quartiere “Mazzafame”.

La kermesse musicale è iniziata alle 13.45 e ha visto esibirsi 3 gruppi musicali, tra i quali i Poket P*rno, i Monkey Weather e gli Elton Novara. Le band hanno suonato per circa 30 minuti, scaldando l’atmosfera e richiamando l’attenzione del pubblico con il loro sound. Un’ottima qualità musicale grazie al lavoro del direttore artistico “Riccardo Meraviglia”.

Dopo le esibizioni, ci sono diversi interventi tra i quali Giuseppe Oliva presidente dell’Anpi e Alberto Parmigiani della rete Antifascista, Lorenzo Radice Sindaco di Legnano e Guido Bragato l’assessore alla qualità della vita.

Le parole del sindaco di Legnano

Il Sindaco di Legnano ha ribadito che la città è antifascista richiamando i singoli articoli della Costituzione italiana e sottolineando il fatto che alcuni quartieri della città abbiamo toccato per mano quel periodo “nero”. Guido Bragato ha ringraziato lo staff del Centro Sociale Pertini e tutte le associazioni che lavorano non solo per il 25 aprile, ma tutto l’anno e sono vitali per il quartiere.

Verso le 17.00 è iniziato il live dei Punkreas, lo storico gruppo di a San Lorenzo di Parabiago ha regalato un’esibizione che ha trascinato il pubblico per circa un’ora e quaranta.

Gli oltre 35 di carriera, tra palchi, esibizioni e oltre 18 anni album, si sono sentiti tutti: un repertorio di canzoni tra hit e nuovi successi, tra rock, punk e ska. I 5 eterni ragazzi hanno saputo anche divertirsi tra assoli e fughe durante il live, sotto gli occhi di Raimondo (il batterista) che se avesse potuto, si sarebbe alzato, ma il battito dei Punkreas.. non poteva fermarsi.

Il legnanese Noyse ha deliziato la platea con il suo “Inutile” lavoro da solista in un curioso siparietto messo in scena dall’estroso “Paletta”.

La band ha messo in scena “Lo spettacolo” del divertimento facendo ballare tutti: in mezzo al pubblico sono partiti i trenini umani, qualche pogo tipico del punk, i più piccoli hanno iniziato a saltare all’impazzata e qualche politico locale in mezzo alla folla a cantare.