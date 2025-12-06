Le piccole atlete della Perseverant Legnano brillano al Torneo Supergym GAF

Una giornata di emozioni e prime esperienze per le atlete Under 8.

Si è svolta a Pozzo d’Adda la manifestazione ginnica dedicata alle giovanissime atlete che non hanno ancora compiuto gli otto anni e che quindi non possono partecipare alle gare ufficiali FGI. Presente anche la Ginnastica Perseverant Legnano.

Il debutto delle giovani ginnaste della Perseverant

Perseverant era presente con le piccole ginnaste Ginevra Calanna, Esmeralda Bani, Micole Grassi, Giulia Rota, Elena Piccaluga, Delia Stepanenco e Celeste Callegaro, tutte al loro debutto in una competizione della Federazione Ginnastica d’Italia.

Ottime impressioni: impegno, tecnica e determinazione

Le giovani allieve, allenate dai tecnici Valeria Milotta e Francesca Crespi, si sono comportate molto bene durante la manifestazione, utile per testare il loro grado di preparazione in vista dell’imminente avvio del percorso agonistico.

In società si registra grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in gara: le bambine hanno evidenziato buona preparazione, impegno e determinazione, qualità fondamentali per affrontare al meglio le prossime competizioni.