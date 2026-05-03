Le pallavoliste del Bramante conquistano le gare provinciali e sognano in grande

Il liceo scientifico statale Donato Bramante di Magenta, rappresentato dalla classe 2ª C ES, ha disputato la finale provinciale presso il Centro Pavesi di Milano e lo ha fatto ottenendo nei giorni scorsi due importanti vittorie.

La vittoria contro il Cardano proietta ora le ragazze alla gara regionale a Brescia

Le ragazze hanno vinto contro l’Istituto Cardano di Milano con un netto 2-0 (21/11, 21/10) e contro l’Istituto Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni per 2-1 (24/22, 20/22, 11/7), al termine di una finale combattuta ed emozionante. Grazie a questi risultati, la squadra si è laureata campione provinciale, conquistando il diritto di partecipare alle finali regionali, in programma a Brescia il prossimo 4 maggio.

La spinta dell’Amministrazione comunale

«È bello ricevere notizie di risultati sportivi così positivi da parte degli istituti scolastici della nostra città. Complimenti alle studentesse del Bramante per il titolo provinciale e in bocca al lupo per la finale regionale! Forza siamo con voi», così l’Amministrazione comunale magentina si è complimentata per i risultati raggiunti.

Una sfida nella sfida quella dei Giochi della gioventù

Un’iniziativa, quella dei giochi della Gioventù, che è nata quest’anno e vede protagoniste le scuole della provincia di Milano. Campionati di pallavolo «a cui noi abbiamo partecipato con le ragazze della 2C (indirizzo economico e sociale), le quali si sono laureate campionesse provinciali con le finali che si sono disputate il 15 aprile presso il Centro Pavesi di Milano. I nuovi giochi della gioventù terminano a livello nazionale, quindi lunedì saremo a Brescia per le regionali e, incrociando le dita, speriamo di raggiungere le finali in programma a Roma l’ultima settimana di maggio», ha spiegato l’insegnante di educazione fisica Alessandro Amato.

L’impegno extracurriculare delle studentesse

Ora è tutto un crescendo di adrenalina: «Le studentesse ci tengono, si fermano al pomeriggio. In classe ci sono 10 giocatrici che hanno spronato tutta la squadra a fare bene. Ringraziamo il dirigente scolastico Felice Cimmino, che ha sempre creduto in noi».