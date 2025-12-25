«L’è Natal» e l’Ai canta in dialetto milanese con Andrea Fusè, in arte «Scosso»

Tradizione e innovazione si sono fuse insieme nel nuovo brano musicale intitolato «L’è Natal» di recente realizzato dall’artista di Corbetta Andrea Fusè, in arte «Scosso».

Il brano natalizio in dialetto

Ho fatto questa canzone natalizia con l’intelligenza artificiale, cioè ho scritto io il testo in dialetto milanese e l’ho prodotto, ho fatto cantare il computer in dialetto milanese e ce l’ho fatta», racconta. Un modo per continuare a divulgare la lingua locale, impegno che Andrea Fusè porta avanti da parecchi anni per cercare di avvicinare le persone e in particolare i giovani alla riscoperta del dialetto milanese in modi originali e divertenti. La sua specialità da sempre è il cabaret, attraverso il quale ama regalare sorrisi e allegria alle persone.

Cabaret e nome d’arte

Andrea «Scosso» Fusè ha 48 anni ed «è da venti e passa anni che faccio cabaret, sono partito con Cochi e Renato, ho avuto esperienza anche al talent show “Tú sí que vales” su Canale 5 in prima serata – racconta – Mi diverto così, a fare il cabaret e a strappare sorrisi alla gente». Il suo nome d’arte, «Scosso», deriva dal cavallo del Palio di Siena: «Sono come il cavallo che vince senza il fantino, senza comando, quindi fa la corsa da solo e vince, che arrivi primo o ultimo si classifica lo stesso». Oltre al cabaret Andrea Fusè ha scritto varie canzoni in dialetto milanese: «C’è la mia pagina di YouTube che è “Sun Sempar Chi”, dove ci sono anche le canzoni dedicate a Magenta con San Rocco e altre ancora».

Lo spettacolo alla Rsa di Corbetta

Molto attivo su varie piattaforme social, nel suo percorso artistico lo «Scosso» ha tenuto numerosi spettacoli per solidarietà, con l’obiettivo dichiarato di strappare sorrisi alle persone. Lo rifarà presto proprio a Corbetta, città in cui abita, per portare un po’ di allegria agli anziani ospiti della Rsa Don Cozzi: «Domenica 28 dicembre alle 15.30 sarò alla Rsa di Corbetta per fare lo spettacolo de “Il milanese provinciale”, che è sempre su TikTok. Traduco le parole dall’italiano al dialetto milanese e sarà uno spettacolo tipo cabaret, per far sorridere». Un dono natalizio che sarà certamente gradito dai nonni della Rsa, con il dialetto milanese che rievocherà in loro ricordi d’infanzia e di gioventù.