Venti anni sono una tappa significativa, costruita con l’intrecciarsi delle vite di tante giovani ragazze, provenienti dall’Italia e dall’estero

Sono trascorsi venti anni da quando, nel settembre del 2005, la giovane studentessa legnanese

Rachele Paiusco lasciava Legnano per Roma, dove avrebbe dato inizio all’avventura delle Missionarie

di San Carlo Borromeo, mossa dalla “passione per la gloria di Cristo”, a imitazione del medesimo

slancio che aveva dato vita nel 1985 alla Fraternità Sacerdotale di San Carlo Borromeo.

Le Missionarie di San Carlo Borromeo celebrano i loro primi vent’anni

Venti anni sono una tappa significativa, costruita con l’intrecciarsi delle vite di tante giovani ragazze,

provenienti dall’Italia e dall’estero, desiderose di spendersi e donare la propria vita per testimoniare

l’amore di Gesù agli uomini di qualunque condizione umana e sociale, e ora presenti in quattro case

di missione in Kenia (Nairobi), USA (Denver), Francia (Grenoble) e Italia (Roma – Magliana).

È il tempo giusto per ringraziare Dio per aver accompagnato suor Rachele e le sue sorelle in questo

cammino, ma anche per ringraziare Legnano e gli amici legnanesi per il contributo, spesso silenzioso

ma ugualmente significativo, a questa storia.

Ecco quindi il perché dell’invito alla città a partecipare a un “concerto in gratitudine”, aperto a tutti

e gratuito, che avrà luogo lunedì 9 febbraio p.v. alle ore 21 presso il Teatro Città di Legnano “Talisio

Tirinnanzi”, facendo leva sulla bellezza e universalità del messaggio musicale, e con la presenza di

suor Rachele e di alcune delle sue sorelle.

Chi salirà sul palco

Sul palco del Tirinnanzi sono stati invitati Maria Grazia Bellocchio, pianista, e Giacomo Grava,

violoncellista, entrambi docenti nei conservatori rispeƫvamente di Milano e Parma, che

eseguiranno brani tratti dal repertorio di Schumann, Webern, Shostakovich e Debussy. Si tratta di

due persone significative nel percorso di formazione di suor Rachele, diplomata in pianoforte al

Conservatorio di Bergamo. L’evento si collega ad altri due analoghi momenti promossi sempre al

Teatro Tirinnanzi dalle Missionarie nel 2016 e nel 2021.

La promozione della serata fa capo all’Associazione Alcide De Gasperi di Legnano ed ha trovato il

sostegno in primis dell’Amministrazione Comunale di Legnano, nella persona del Sindaco Lorenzo

Radice, e in una serie di enti attivi sul territorio a partire dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate,

dalla Fondazione Si Può Fare, dall’Istituto Tirinnanzi, dall’associazione l’Incontro Odv, dalla Famiglia

Legnanese, dalla Fondazione Isa Carenzi di Busto Arsizio, dal Centro Culturale San Magno,

dall’Associazione musicale Jubilate, dell’Associazione Pane di San Martino e del centro di aiuto allo

studio “Il Cantiere”.