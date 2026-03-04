L’8 marzo non rappresenta solo una ricorrenza, ma un momento di riflessione per onorare le conquiste sociali e politiche del mondo femminile.

Le iniziative in programma per la festa della donna

Quest’anno celebriamo anche gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia. Un anniversario che ci ricorda come la democrazia sia diventata piena solo grazie al coraggio di chi, nel 1946, ha trasformato un diritto negato in una conquista universale da difendere ogni giorno con nuovi obiettivi di parità.

Attraverso la cultura e la partecipazione, il Comune di Arese vuole rendere omaggio al talento e alla determinazione delle donne, promuovendo una serie di iniziative all’Agorà e, novità importante per la nostra città, dare avvio a un percorso partecipativo per intitolare la Casa delle Associazioni (e alcune sale) alle grandi protagoniste della storia.

Il desiderio non è “solo” dare un nome a un edificio, ma compiere insieme un atto di giustizia storica e dare finalmente spazio e voce ai tanti esempi femminili di valore.

La toponomastica al femminile

In Italia (e non solo), meno del 5% (fonte: toponomasticafemminile.com) delle strade e degli edifici pubblici è dedicato a donne ed è giunto il momento di dare la giusta visibilità e il giusto riconoscimento alle tante figure femminili che si sono distinte per la difesa dei diritti delle donne e l’emancipazione femminile, nelle arti e nella cultura, nella musica e nello sport, nella letteratura e nella poesia, nella scienza e nella tecnologia, nella lotta contro le mafie e nella difesa dei diritti umani.

Questo percorso assegna un ruolo centrale alle Associazioni di Arese che saranno chiamate a proporre i nomi delle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società. Le proposte saranno poi vagliate dal Gruppo di lavoro sulla toponomastica di genere composto da consigliere e consiglieri comunali, a cui spetterà il compito di definire le intitolazioni definitive.

Le iniziative

Vediamo insieme il programma delle iniziative al Centro civico Agorà:

Venerdì 6 marzo 2026, alle 21.00 – Questo è il mio corpo

di Paolo Trotti e Simona Migliori

con Simona Migliori

Un monologo necessario, che illumina una pagina dimenticata del nostro passato per parlare del presente. Perché il corpo delle donne continua a essere messo in discussione, esposto al giudizio, trasformato in terreno di scontro. Un filo rosso unisce la storia di Italia a quelle di oggi: lo spettacolo lo segue con lucidità e delicatezza, per affermare – una volta per tutte – che ogni corpo è di chi lo abita.

Sabato 7 marzo 2026, alle 17.30 – Le streghe di Milano

Lettura recitata a cura della Compagnia teatrale aresina

Con Gina Mariano, Laura Bonati, Maria Cristina Grande, Tito Valtorta, Maria Grazia Vacalopulo, autrice del testo.

All’interno di una vivace cornice storica ambientata tra la fine del 1300 e la prima metà del 1600 alcune donne, condannate al rogo a Milano come streghe, raccontano con emozione e desiderio di rivalsa le proprie storie e le proprie verità, mettendo a nudo secoli di pregiudizi e di violenze e chiedendo che sia resa finalmente giustizia nei loro confronti.

Ma le iniziative – dove le donne sono le vere protagoniste – non sono finite qui:

Sempre all’Agorà, ci saranno due nuovi workshop che uniscono la fisicità del teatro alla profondità della scrittura, con due protagoniste d’eccezione: Lia Gallo, attrice, regista e formatrice, e Rosangela Percoco, giornalista, scrittrice, copywriter. Due percorsi, un unico obiettivo: prendersi una pausa dai ritmi frenetici ed esplorare le diverse possibilità dell’espressione umana per rallentare e tornare all’ascolto. Il primo sarà domenica 15 marzo e il secondo domenica 22 marzo.

Rosangela Percoco sarà protagonista anche giovedì 12 marzo per la presentazione del suo libro “All’improvviso una stella”. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Valentina De Poli.

Sabato 21 marzo, invece, sarà il turno della rassegna Scrittori a km 0, con la presentazione del libro “Volevo essere te” di Annamaria Tagliaretti.

C’è una iniziativa anche PER I Più PICCOLI.

Infatti dal 4 al 13 marzo, in biblioteca, ci sarà un’attività creativa per bambine e bambini: OLTRE IL TRAGUARDO. DONNE NELLO SPORT. DISEGNA LA TUA CAMPIONESSA per celebrare insieme l’impegno, la determinazione, la passione delle donne nello sport.

Tutte queste iniziative sono gratuite e a ingresso libero, fatta eccezione per i 2 worskshop che sono sempre gratuiti, ma che richiedono la prenotazione.

Tutte le info, come sempre, su www.comune.arese.mi.it