Le Ex Scuderie come futura biblioteca comunale e il Parco di Villa Litta al centro del progetto di riqualificazione

L’Amministrazione comunale di Ossona ha candidato al bando Pic – Progetti Integrati della Cultura 2026-2029 di Regione Lombardia il progetto di riqualificazione delle Ex Scuderie e del Parco di Villa Litta Modignani, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno dei luoghi più rappresentativi del paese.

Le Ex Scuderie come futura biblioteca

«Il cuore dell’intervento sarà la trasformazione delle Ex Scuderie nella futura biblioteca comunale – annuncia il sindaco Giovanni Venegoni – Una scelta precisa: portare la biblioteca nel centro del paese perché crediamo che la cultura sia un elemento essenziale per la crescita della comunità e debba essere il fulcro della vita cittadina. Non solo un luogo dedicato alla lettura e allo studio, ma uno spazio aperto alle associazioni, ai giovani e a tutti i cittadini, dove promuovere eventi, incontri e iniziative culturali».

Il Parco di Villa Litta

Il progetto comprende anche il recupero del Parco di Villa Litta, che «sarà valorizzato e reso pienamente fruibile, restituendo ai cittadini uno spazio storico, ambientale e di aggregazione – spiega il primo cittadino – La partecipazione al bando regionale consentirà, in caso di finanziamento, di affiancare nuove risorse ai fondi già reperiti dall’Amministrazione. L’obiettivo è quello di creare un polo culturale e sociale, capace di valorizzare il patrimonio storico e guardare al futuro».