Sabato 14 Giugno l’AVIS di Santo Stefano Ticino ha celebrato la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” con la tradizionale “PizzAvis”, la pizzata in piazza con serata musicale e ballo.

Le celebrazioni per la "Giornata mondiale del donatore"

Quest’anno il Sabato è coinciso proprio con la data della ricorrenza, cioè il 14 Giugno. Una fortuita coincidenza che è capitata proprio nell’anno in cui la giovane Sezione ha compiuto i suoi primi 18 anni diventando “maggiorenne”. Una festa che ha coinvolto più di 250 persone che hanno apprezzato la pizza preparata da tutte le pizzerie del Paese e i dessert della ditta Solo Italia (Dolcissimo). Ma anche la musica dei New Astor che hanno intrattenuto gli ospiti e fatto ballare grandi e piccini. Alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che hanno partecipato alla “PizzAVIS”, hanno espresso sincero apprezzamento per l’iniziativa ringraziando l’AVIS per l’impegno e l’organizzazione. Questo momento di festa ha fatto seguito alle diverse iniziative già portate a termine nella prima metà dell’anno, come la visite di prevenzione cardiologica, il corso di primo soccorso, il corso per imparare ad utilizzare il defibrillatore, il corso di primo soccorso pediatrico.

Il prossimo appuntamento con le Avisiadi

Il prossimo impegno degli AVIStefanesi saranno le “AVISiadi”, quando il 3 Luglio organizzeranno un’intera giornata di giochi e di gare per le squadre dell’Oratorio Estivo. Una giornata durante la quale offriranno anche il pranzo e la merenda a tutti. Questo simpatico appuntamento è diventato una iniziativa fissa del calendario Avisino tanto da essere apprezzato e condiviso anche dal Parroco, Don Cristian, che ci consente di stampare il nostro logo sulle magliette dell’oratorio. Dopo le AVISiadi i Volontari dell’AVIS stanno già pensando ad un’iniziativa per la festa delle Associazioni del 20 Luglio.