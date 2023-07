Le 108 estati della super nonna Luisa

Centotto anni, compiuti con il sorriso sulle labbra e la mente lucida, circondata dall’affetto dei propri parenti. Nonna Luisa Xausa ha festeggiato il 22 luglio 108 anni: è la più longeva non solo di Pregnana, ma di tutto il territorio del rhodense.

Super nonna

Come ormai tradizione, in occasione del suo compleanno la super nonna ha ricevuto la visita del primo cittadino di Pregnana, Angelo Bosani: «Sabato pomeriggio, invitato dai suoi familiari, ho portato gli auguri di tutta Pregnana a Luisa per il suo compleanno numero 108!!! L'ho trovata addirittura ringiovanita rispetto all'anno scorso, reattiva e sorridente, grazie all'affetto di figli, nipoti e pronipoti. Abbiamo chiacchierato, brindato, bevuto un caffè e mangiato un'ottima torta. Ringrazio Luisa e la sua famiglia per questo bellissimo momento di gioia».

108 anni

«Ci rivediamo per i 109» è stato il messaggio di saluto della signora Luisa al sindaco, con la consueta cordialità che caratterizza l’intera famiglia.

Nata in provincia di Vicenza, la signora Luisa ha vissuto anche a Carcare, in Liguria, prima di giungere a Pregnana nel 1998 quando rimase vedova. Ricamatrice, diplomata in «cucito e confezioni», la sua mamma era Maestra alle scuole elementari, mentre il papà impiegato comunale. La sua è una grande famiglia: alle tre figlie e rispettivi generi si sono aggiunti sei nipoti, 8 bisnipoti, e due trisnipoti, tutti quanti impegnati nello starle al fianco il più possibile.

Luisa Xausa

Da qualche anno impossibilitata ad alzarsi dopo una caduta, l’essere costretta in carrozzina non ha minimamente scalfito la mente dell’ultra centenaria, ancora lucida e curiosa, e neanche l’appetito- Guai a toglierle l’appuntamento con il telegiornale o con il suo caffè, ancora, in rare occasioni, corretto con qualche goccia di grappa, nonostante l’età. E gli anni trascorsi dal giorno della sua nascita sono veramente tanti: basti pensare che la signora Luisa nacque pochi mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale.