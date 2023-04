Lazza in visita al centro il Melograno

Mercoledì 12 aprile il cantante Lazza ha fatto visita al centro Il Melograno di Abbiategrasso e si è intrattenuto con i ragazzi e il personale.

Lazza ad Abbiategrasso al centro Il Melograno

L’intensa interpretazione della sua «Cenere» gli ha permesso di scalare la classifica di Sanremo classificandosi al secondo posto. E’ uno degli artisti più amato dai giovani, Jacopo Lazzarini in arte Lazza, rapper e trapper, che nonostante l’aspetto da duro ha mostrato in diverse occasioni, vedi i fiori regalati alla mamma dopo l’esibizione all’Ariston, di avere un lato dolcissimo. Lato dolcissimo che ha mostrato anche nella mattinata di mercoledì 12 aprile 2023 quando, prima di andare a Vigevano per le prove del concerto in programma ieri sera, giovedì, si è fermato a fare visita ai ragazzi dell’associazione «Il Melograno».

Una visita di una quindicina di minuti nel corso della quale Lazza si è intrattenuto con i ragazzi e con il personale dell’associazione presieduta da Alberto Gelpi Un momento dolcissimo nel corso del quale Lazza si è tolto quella maschera da duro mostrando il suo grande cuore. Foto con ragazzi e personale, autografi per tutti i presenti il rapper milanese non si è tirato indietro e non ha voluto pubblicizzare l’evento. Una gioia quella vissuta dai 48 ragazzi presenti nel salone dell’associazione Anffas, 18 dei quali provenienti dalla sede di Rosate.