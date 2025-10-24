L’azienda ospedaliera di Garbagnate premiata per le tante vaccinazioni

Tra i più attivi medici di famiglia è risultato Sergio Felisi di Garbagnate Milanese
Progetto promosso dalla fondazione Tre Bridge
Una grande opportunità di salute per i soggetti più fragili. La Asst Rhodense nell’ambito del progetto sulle vaccinazioni di massa ha attivato un meccanismo attraverso il quale è riuscita a raggiungere un grande numero di utenti che sono protetti dalle malattie infettive. Il progetto è stato promosso da Fondazione The Bridge in collaborazione con l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Welfare della Regione Lombardia. Asst Rhodense che raggruppa quattro ospedali e case di comunità della zona Groane e Rhodense è risultata tra i destinatari del Premio Vaccinazione 2025.
Ha superato la soglia di utenti vaccinati
Questo per aver superato la soglia di somministrazioni prevista per la categoria denominata Asst che vaccina. Il riconoscimento è derivato dall’analisi dei dati, relativi alle vaccinazioni effettuate nel periodo compreso tra ottobre 2024 e luglio 2025, nell’ambito di una precisa valutazione che è stata condotta su tutte le strutture sanitarie della Lombardia lombarde. Anche il distretto di di Corsico gestito sempre da Asst Rhodense si è aggiudicato il riconoscimento. I medici che si sono adoperati per contattare gli utenti fragili sono stati i medici di famiglia Sergio Felisi e Lorenzo Muddolon, e per la pediatria Paola Fabietti
Il commento del direttore generale
“Siamo orgogliosi di questo risultato, a dimostrazione che il lavoro di prevenzione che stiamo portando avanti è stato ben recepito dalle persone – ha detto il direttore generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio – E’ doveroso il ringraziamento a tutto il personale che si è prodigato per riuscire a far fronte alle richieste”.