L’azienda ospedaliera di Garbagnate premiata per le tante vaccinazioni

Tra i più attivi medici di famiglia è risultato Sergio Felisi di Garbagnate Milanese

Progetto promosso dalla fondazione Tre Bridge

Una grande opportunità di salute per i soggetti più fragili. La Asst Rhodense nell’ambito del progetto sulle vaccinazioni di massa ha attivato un meccanismo attraverso il quale è riuscita a raggiungere un grande numero di utenti che sono protetti dalle malattie infettive. Il progetto è stato promosso da Fondazione The Bridge in collaborazione con l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Welfare della Regione Lombardia. Asst Rhodense che raggruppa quattro ospedali e case di comunità della zona Groane e Rhodense è risultata tra i destinatari del Premio Vaccinazione 2025.

Ha superato la soglia di utenti vaccinati

Questo per aver superato la soglia di somministrazioni prevista per la categoria denominata Asst che vaccina. Il riconoscimento è derivato dall’analisi dei dati, relativi alle vaccinazioni effettuate nel periodo compreso tra ottobre 2024 e luglio 2025, nell’ambito di una precisa valutazione che è stata condotta su tutte le strutture sanitarie della Lombardia lombarde. Anche il distretto di di Corsico gestito sempre da Asst Rhodense si è aggiudicato il riconoscimento. I medici che si sono adoperati per contattare gli utenti fragili sono stati i medici di famiglia Sergio Felisi e Lorenzo Muddolon, e per la pediatria Paola Fabietti

Il commento del direttore generale