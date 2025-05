Cantieri lungo le autostrade A8 e A9 e lungo la Tangenziale Nord nei prossimi giorni: ecco nel dettaglio orari e tratte interessate.

Lavori su autostrade e tangenziale: ecco i cantieri previsti

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Gallarate, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 maggio, sarà chiusa in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio.

Lavori per barriere antirumore

I lavori in Tangenziale

- Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 maggio, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste (da Venezia) ed è diretto verso la SP44 Milano-Meda.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni e seguire le indicazioni per A52 Tangenziale nord verso Rho/A50 Tangenziale ovest.